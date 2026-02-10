¿Olores que pueden calmar la ansiedad? Lo que dice la ciencia sobre la aromaterapia

Velas aromáticas, difusores y aceites esenciales forman parte de la vida cotidiana de muchas personas, pero su uso va más allá del simple placer olfativo.

La aromaterapia propone que ciertos aromas pueden influir en emociones y sensaciones físicas, una idea que hoy también es analizada por la investigación científica. Entender cómo funciona y cuáles son sus verdaderos alcances permite separar los beneficios reales de los mitos.

¿Qué es y cómo funciona la aromaterapia? Canva

¿Qué es la aromaterapia?

La aromaterapia es una práctica que se basa en el uso de aceites esenciales, es decir, compuestos aromáticos concentrados que se extraen de plantas como la lavanda, la menta, la naranja, el eucalipto o la bergamota.

Su objetivo principal es favorecer el bienestar físico, emocional y mental, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI, por sus siglas en inglés).

Estos aceites se utilizan principalmente de dos maneras: por inhalación, a través de difusores, nebulizadores o inhaladores personales, y mediante la aplicación tópica, siempre diluidos en un aceite portador y aplicados sobre la piel.

La aromaterapia suele presentarse como una terapia complementaria, es decir, no sustituye tratamientos médicos, sino que acompaña rutinas de bienestar o procesos de salud ya establecidos.

Aunque no existe evidencia científica concluyente que demuestre que la aromaterapia puede prevenir o curar enfermedades, su uso se ha popularizado como apoyo para reducir el estrés, la ansiedad, aliviar molestias leves, controlar náuseas o mejorar la calidad del descanso, especialmente en contextos hospitalarios o de cuidado paliativo.

¿Qué es y cómo funciona la aromaterapia? Canva

¿Cómo funciona la aromaterapia en el cuerpo?

El funcionamiento de la aromaterapia está estrechamente ligado al sentido del olfato y al sistema límbico, una región del cerebro relacionada con las emociones, la memoria, el estado de ánimo y las respuestas al estrés.

Cuando inhalamos un aroma, las moléculas olorosas entran por la nariz y estimulan los receptores olfatorios. Estas señales viajan rápidamente al bulbo olfatorio, que a su vez se conecta con áreas cerebrales asociadas a las emociones. Por esta razón, ciertos olores pueden provocar sensaciones inmediatas de calma, bienestar o incluso recuerdos específicos.

Investigaciones científicas publicadas en ScienceDirect señalan que algunos compuestos presentes en los aceites esenciales podrían influir en procesos fisiológicos como la regulación del sistema nervioso, la respuesta al estrés o la percepción del dolor.

Sin embargo, los especialistas subrayan que estos mecanismos aún están en estudio y que los efectos pueden variar según la persona, el tipo de aceite y la forma de uso.

¿Qué es y cómo funciona la aromaterapia? Canva

¿Ayuda realmente con el estrés, la ansiedad, el sueño o las náuseas?

La investigación científica reciente ha puesto especial atención en algunos de los beneficios más populares atribuidos a la aromaterapia. Estos son los hallazgos más relevantes hasta ahora:

1. Reducción de ansiedad y estrés

Diversos estudios clínicos han encontrado que la aromaterapia, especialmente por inhalación, puede tener un efecto calmante en ciertos entornos clínicos.

Un análisis publicado en ScienceDirect concluyó que esta práctica muestra potencial para reducir el estrés y la ansiedad, aunque también advirtió que los protocolos varían mucho entre estudios, lo que dificulta sacar conclusiones definitivas.

Por su parte, ensayos clínicos difundidos en la revista Frontiers in Public Health han evaluado aceites como lavanda y naranja dulce en hospitales.

Algunos resultados sugieren una disminución de la ansiedad y ajustes leves en parámetros fisiológicos, como la frecuencia cardiaca o la presión arterial, aunque los autores aclaran que no todos los estudios obtienen los mismos resultados.

2. Calidad del sueño y relajación

La relación entre aromaterapia y sueño ha sido objeto de revisiones recientes. Un estudio publicado en PLOS ONE analizó cómo ciertos aceites, como la lavanda, pueden influir en la calidad del descanso, reportando mejoras modestas cuando se usan de forma adecuada, especialmente en adultos mayores. No obstante, también señala una alta variabilidad entre estudios.

3. Náuseas y bienestar durante tratamientos médicos

El Instituto Nacional del Cáncer evalúan actualmente si aceites como jengibre, menta o lavanda pueden ayudar a manejar náuseas y ansiedad en pacientes sometidos a quimioterapia u otros tratamientos invasivos. Algunos ensayos siguen en curso, por lo que aún no hay resultados concluyentes.

¿Qué es y cómo funciona la aromaterapia? Canva

Cómo usar aceites esenciales sin riesgos

La aromaterapia puede ser segura si se practica con información adecuada y precaución:

Inhalación segura

Usar difusores durante periodos cortos , de entre 15 y 30 minutos.

Asegurar una buena ventilación del espacio.

Evitar exposiciones prolongadas, especialmente en personas sensibles.

Aplicación tópica

Nunca aplicar aceites esenciales directamente sobre la piel sin diluirlos previamente en un aceite portador como coco, jojoba o almendra.

Realizar siempre una prueba de parche antes de un uso más amplio.

Elección de productos

Preferir aceites de calidad confiable y evitar fragancias sintéticas.

No ingerir aceites esenciales salvo indicación expresa de un profesional de la salud capacitado.

La American Lung Association advierte que, aunque suelen ser seguros, los aceites esenciales son sustancias concentradas y pueden causar irritación, alergias o molestias respiratorias si se usan de forma incorrecta.

Contraindicaciones y errores comunes

Aunque muchas personas reportan beneficios subjetivos, existen riesgos importantes que deben considerarse:

Embarazo y lactancia: algunos aceites pueden tener efectos hormonales; es indispensable consultar con un médico.

Niños, personas con asma o alergias respiratorias: la inhalación puede provocar irritaciones o crisis asmáticas.

Mascotas: ciertos aceites son tóxicos para animales domésticos.

Uso sin diluir: puede causar dermatitis o irritación severa de la piel, especialmente con aceites cítricos o especiados.

La aromaterapia no es un tratamiento médico ni una solución definitiva para problemas de salud, pero la investigación científica sugiere que puede ofrecer beneficios puntuales en el manejo del estrés, la ansiedad y la calidad del sueño cuando se utiliza de forma complementaria y responsable.

Su efecto está relacionado con la estimulación del olfato y su conexión con áreas del cerebro vinculadas a las emociones, aunque los resultados varían según el contexto y la persona.

Usada con precaución, información confiable y expectativas realistas, la aromaterapia puede integrarse como una herramienta adicional de bienestar, sin sustituir la atención médica ni los tratamientos basados en evidencia.