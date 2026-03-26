¿La ceniza del Popocatépetl puede afectar tu salud? Estos son los efectos y cómo protegerte

La caída de ceniza del volcán Popocatépetl es un fenómeno relativamente frecuente en México debido a la constante actividad del coloso. En ocasiones, esta actividad incluso provoca cambios en el semáforo de alerta volcánica para proteger y advertir a los habitantes de Puebla, pero también a quienes viven en zonas cercanas como Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

Aunque muchas personas han escuchado hablar sobre la caída de ceniza, no siempre se conoce por qué puede afectar a la salud ni cuál es la importancia de protegerse ante este fenómeno natural.

Aquí te contamos qué es la ceniza volcánica, cómo puede afectar al cuerpo humano y qué hacer en caso de caída de ceniza.

¿Qué es la ceniza volcánica?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ceniza volcánica está formada por pequeños fragmentos de roca, minerales y vidrio volcánico que se expulsan durante las erupciones.

Además, puede contener gases como dióxido de carbono y dióxido de azufre, que al entrar en contacto con el agua pueden formar ácido sulfúrico, una sustancia que resulta irritante.

El impacto en la salud puede variar dependiendo de factores como la composición química de la ceniza, la intensidad de la caída y la sensibilidad de cada persona.

¿Qué efectos tiene la ceniza volcánica en la salud? Foto: Canva

¿Cómo afecta la ceniza a la salud?

La Secretaría de Salud explica que la ceniza volcánica fresca puede ser áspera, ácida, arenosa, vidriosa e incluso tener un olor desagradable.

En general, no suele representar un riesgo grave para la mayoría de las personas porque los gases se encuentran diluidos en el ambiente. Sin embargo, cuando se combinan gases ácidos con partículas de ceniza, estos pueden viajar varios kilómetros desde el volcán.

Esta mezcla puede provocar daños pulmonares o irritaciones, especialmente en personas vulnerables como:

Niñas y niños

Niñas y Adultos mayores

Personas con enfermedades respiratorias

¿Qué efectos tiene la ceniza volcánica en la salud? Foto: Canva

¿Qué efectos tiene la ceniza en el cuerpo humano?

Las partículas de ceniza tienen tamaños muy variados y algunas pueden medir menos de 2.5 micras, lo que facilita que entren al sistema respiratorio.

Mientras que las partículas más grandes pueden quedar atrapadas en la nariz o la garganta, las más pequeñas pueden llegar hasta los alvéolos, la parte más profunda del aparato respiratorio.

Entre los principales efectos en la salud se encuentran:

Vías respiratorias

​-Congestión nasal

​-Escurrimiento nasal

​-Tos

​-Irritación de garganta

​-Dificultad para respirar

Problemas pulmonares

​-Crisis de asma

​-Bronquitis

​-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Problemas oculares

​-Irritación

​-Conjuntivitis

​-Ojo seco

​-Sensibilidad a la luz

​-Lagrimeo y enrojecimiento

Problemas en la piel

​-Irritación

​-Alergias

​-Dermatitis

Problemas gastrointestinales

​-Malestar estomacal

​-Náuseas

​-Vómitos

​-Diarrea

¿Qué efectos tiene la ceniza volcánica en la salud? Foto: Canva

¿Qué hacer en caso de caída de ceniza?

Cada vez que se registra caída de ceniza, las autoridades suelen emitir recomendaciones para evitar afectaciones a la salud de la población.

Estas son algunas de las medidas sugeridas por la Secretaría de Salud:

Niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias deben evitar el contacto con la ceniza.

Niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias deben evitar el contacto con la ceniza. Evitar realizar actividades al aire libre.

Evitar realizar actividades al aire libre. Proteger ojos, nariz y boca; si es necesario salir, usar cubrebocas o cubrirse con un pañuelo.

Utilizar lentes y ropa que proteja la piel; se recomienda evitar el uso de lentes de contacto.

Utilizar lentes y ropa que proteja la piel; se recomienda evitar el uso de lentes de contacto. Lavar los ojos con abundante agua si hubo exposición a la ceniza o se siente irritación.

Cerrar puertas y ventanas, y sellar rendijas con trapos húmedos para evitar que el polvo entre a casas o edificios.

¿Qué efectos tiene la ceniza volcánica en la salud? Foto: Canva

Además, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades y evitar difundir rumores ante posibles alertas por caída de ceniza.