¿Se puede perdonar una infidelidad? Esto dice una especialista en psicología de pareja

La infidelidad puede convertirse en uno de los momentos más difíciles de afrontar dentro de una relación, especialmente cuando se rompe la confianza y la persona engañada debe decidir si desea continuar con su pareja. Pero ¿realmente es posible perdonar una traición o llega un momento en el que lo ocurrido simplemente se olvida?

Sobre este tema habló Nilda Chiaraviglio, reconocida psicoterapeuta, escritora, conferencista y sexóloga argentina, quien compartió una reflexión sobre el significado del perdón después de una infidelidad.

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En su planteamiento, la especialista cuestionó la idea de que perdonar significa olvidar lo sucedido y explicó que una traición no desaparece de la memoria simplemente porque una pareja decida continuar con su relación.

¿Por qué nunca se olvida una infidelidad?

Durante su reflexión, Chiaraviglio fue contundente al responder si se puede perdonar una infidelidad: considera que no es posible hacerlo si por perdón se entiende llegar a olvidar completamente lo ocurrido.

El cerebro carece de esa función. Nunca va a pasar que te olvides de una traición", expresó la especialista.

Desde esta perspectiva, continuar con una pareja después de una infidelidad no significa borrar el recuerdo ni hacer como si nada hubiera pasado. La experiencia permanece, aunque la manera de relacionarse con ella puede cambiar con el tiempo.

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¿Es posible volver después de una traición?

A pesar de su postura sobre el olvido, la psicoterapeuta no descartó la posibilidad de que una pareja pueda reconstruir su relación después de una infidelidad.

Chiaraviglio planteó que, si ambas personas consiguen transformar el dolor en sabiduría, podría existir la posibilidad de volver a elegirse, pero desde una perspectiva diferente.

Tal vez exista la posibilidad de que vuelvan a elegirse", señaló.

Su reflexión pone sobre la mesa que una reconciliación no necesariamente implica recuperar la relación que existía antes de la traición, sino construir un vínculo distinto a partir de lo aprendido.

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De esta manera, la especialista invita a cuestionar qué significa realmente perdonar y si es necesario olvidar para continuar con alguien. Una idea que también recuerda que permanecer en una relación después de una infidelidad es una decisión personal, no una obligación.