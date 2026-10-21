¿Tienes miedo de estar soltero? especialista explica el temor a la soledad

Durante años, la sociedad ha relacionado tener pareja con el éxito personal, mientras que la soltería suele percibirse como una señal de que algo falta en la vida. Esta idea puede llevar a muchas personas a permanecer en relaciones que no las hacen felices.

La terapeuta Nilda Chiaraviglio, reflexiona sobre este fenómeno y señala que el temor a estar sin pareja está relacionado tanto con la forma en que aprendimos a vincularnos como con nuestra necesidad de pertenecer. Bajo esta perspectiva, algunas personas terminan confundiendo el amor con la necesidad.

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En una de sus reflexiones, la especialista cuestiona la presión social que existe alrededor de las relaciones amorosas e invita a preguntarse si realmente se desea compartir la vida con alguien o si se busca una pareja para evitar sentirse diferente.

¿Tienes miedo de estar sin pareja? Pues claro que sí. En esta cultura o pareces un fracasado o eres el raro, ¿verdad?”, plantea Chiaraviglio al hablar de las expectativas que rodean a la soltería.

La terapeuta también cuestiona la imagen de felicidad que muchas parejas proyectan en redes sociales y propone mirar más allá de las apariencias para reconocer qué se desea realmente en una relación.

¿Por qué tenemos miedo de estar sin pareja?

El miedo a la soledad no siempre surge de una decisión consciente. La necesidad de pertenecer a un grupo ha sido importante para los seres humanos, mientras que el rechazo y la exclusión pueden generar malestar emocional.

A esto se suman las ideas culturales que se transmiten desde la infancia, cuando se presenta la vida en pareja como una meta que todas las personas deberían alcanzar. En consecuencia, estar soltero puede interpretarse erróneamente como un fracaso o como una señal de que algo falta.

Cuando estas creencias influyen en la manera de relacionarse, algunas personas pueden priorizar la compañía por encima de sus propias necesidades. Así, permanecen en vínculos que no los hacen felices, por temor a empezar de nuevo.

En estos casos, el problema no necesariamente es estar sin pareja, sino la angustia que provoca esa posibilidad y las decisiones que se toman para evitarla.

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¿Cómo influye el miedo a la soledad en las relaciones amorosas?

El temor a quedarse solo puede hacer que una persona tolere situaciones que no desea, minimice sus necesidades afectivas o acepte muestras de cariño insuficientes.

Estas dinámicas pueden convertirse en una especie de dependencia emocional, en la que la presencia de otra persona adquiere más importancia que el bienestar individual.

Desde esta perspectiva, es importante distinguir entre elegir una relación porque existe amor, respeto y reciprocidad, y permanecer en ella por miedo al vacío que podría dejar una separación.

La reflexión de Chiaraviglio invita a cuestionar precisamente esa diferencia: no todas las relaciones se mantienen porque las personas desean estar juntas; algunas continúan porque una de ellas siente que no podría estar bien sin la otra.

¿La soltería es una etapa de crecimiento personal?

Para Nilda Chiaraviglio, estar sin pareja no tiene por qué representar una carencia. Por el contrario, puede ser una oportunidad para conocerse, reconocer las propias necesidades y construir una relación más cercana con uno mismo.

En una reflexión compartida sobre este tema, la terapeuta plantea que durante generaciones se ha enseñado a medir el valor de la vida a partir de los vínculos que se mantienen. Sin embargo, considera que la soltería también puede ser un espacio para el crecimiento y la elección consciente.

Desde esta mirada, aprender a estar a solas permite identificar qué se busca en una relación, cuáles son los límites personales y qué situaciones ya no se está dispuesto a aceptar.

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La soltería, por tanto, no tendría que entenderse como una sala de espera antes de encontrar pareja, sino como una etapa que también puede tener sentido por sí misma.

Para ello, puede ser útil reflexionar sobre algunas preguntas:

¿Quiero estar con esta persona porque disfruto compartir mi vida con ella o porque temo quedarme solo?

¿Me siento respetado, escuchado y valorado dentro de esta relación?

¿Estoy aceptando situaciones que me lastiman por miedo a terminar?

¿Puedo imaginar una vida satisfactoria aunque actualmente no tenga pareja?

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Estas preguntas pueden ayudar a identificar si una relación responde a un deseo genuino de compartir o a la necesidad de evitar la soledad.

El objetivo no es aprender a prescindir de los demás, sino construir vínculos en los que exista libertad para elegir, sin que el miedo determine las decisiones.

Porque estar en pareja puede ser una experiencia significativa, pero aprender a estar con uno mismo también puede ser el comienzo de una manera distinta de amar: sin mendigar afecto, sin perder la propia identidad y sin confundir la compañía con la felicidad.