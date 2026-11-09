Feria Nacional de San Marcos 2027: fechas, duración y lo que se sabe de la próxima edición

¡La Feria Nacional de San Marcos 2027 comienza a tomar forma! A varios meses de que arranque una de las celebraciones más importantes de Aguascalientes, el Patronato informó que los preparativos registran un avance de 70%, principalmente en la organización general y las negociaciones para contratar artistas.

La próxima edición de la verbena abrileña tendría una duración de 23 días. Las fechas que se manejan son del 17 de abril al 9 de mayo de 2027, aunque todavía es importante esperar la confirmación oficial del calendario por parte de las autoridades.

De concretarse este periodo, la fiesta hidrocálida se extendería durante tres semanas y dos días, con actividades culturales, musicales, gastronómicas y de entretenimiento para visitantes de diferentes partes de México.

¿Cuándo será la Feria Nacional de San Marcos 2027?

Las fechas previstas para la edición 2027 de la Feria Nacional de San Marcos son del 17 de abril al 9 de mayo, con una duración de 23 días.

Sin embargo, el calendario todavía requiere confirmación oficial. Como referencia, las cinco ediciones anteriores, de 2022 a 2026, tuvieron una duración de 23 días y comenzaron en sábado para concluir en domingo.

La próxima celebración sería la edición número 199 de la feria, tomando como referencia que la edición de 2026 fue la número 198.

Por su parte, el presidente del Patronato, José Ángel González Serna, adelantó que la presentación del programa general y la cartelera artística está prevista para mediados de enero de 2027. Antes de que termine 2026, la organización espera cerrar los contratos pendientes con los artistas.

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¿Cómo avanza la organización de la Feria de San Marcos 2027?

El presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos informó que los preparativos registran un avance aproximado de 70%.

De acuerdo con González Serna, la organización mantiene un calendario de trabajo para concluir la planeación y las contrataciones pendientes antes de que termine el año, con el objetivo de comenzar la ejecución de las actividades en enero.

En cuanto a la programación artística, todavía se trabaja en las negociaciones para integrar el cartel de la próxima edición, por lo que los nombres de los artistas se darán a conocer posteriormente.

La organización también contempla que las obras de rehabilitación del bulevar San Marcos estén concluidas antes del inicio de la feria, para mejorar la conexión entre la zona tradicional y la Isla San Marcos.

¿Quiénes son las candidatas a reina de la Feria de San Marcos 2027?

Otro de los acontecimientos previos a la verbena será la elección de la nueva reina de la Feria Nacional de San Marcos.

Para la edición 2027, tres jóvenes participan en el proceso de selección: Deisy Dayana Huerta Ramírez, Melany Guadalupe Espinoza Delgado y Valeria Soto Medina.

“Tenemos 93 hectáreas con 8 millones de visitantes, una derrama económica de 10 mil millones de pesos”

Las votaciones se realizarán los días 28 y 29 de noviembre de 2026, mediante urnas electrónicas que serán instaladas en distintos espacios públicos de Aguascalientes.

El proceso permitirá que la ciudadanía participe en la elección de la representante de una de las celebraciones más importantes del estado.

Mientras tanto, las candidatas realizan actividades de promoción y acercamiento con la población para dar a conocer sus propuestas y conseguir el respaldo de los habitantes.

¿Cuándo se anunciará la cartelera de artistas de la Feria de San Marcos 2027?

Los seguidores de la verbena abrileña tendrán que esperar hasta enero de 2027 para conocer el programa general y los primeros artistas que formarán parte de la celebración.

José Ángel González Serna adelantó que el Patronato trabaja para cerrar las contrataciones durante diciembre, de manera que pueda presentar una programación completa a mediados de enero.

En el caso del Palenque, la publicación de su cartelera dependerá de la empresa concesionaria, mientras que el programa taurino podría darse a conocer entre mediados y finales de febrero.

Por ahora, no se han anunciado los artistas que participarán en los distintos escenarios de la feria.

La edición 2027 será también un paso importante rumbo al bicentenario de la Feria Nacional de San Marcos, que se celebrará en 2028, cuando se cumplirán 200 años de esta tradición de Aguascalientes.