¿Se puede comer la chía sin remojar? Esto es lo que le pasa a tu cuerpo

La chía se convirtió en uno de los ingredientes favoritos de quienes buscan una alimentación más saludable. Se agrega a smoothies, yogur, avena e incluso al agua.

Sin embargo, hay una duda entre quienes la consumen por primera vez: ¿realmente se puede comer sin remojar? Aunque muchas personas lo hacen todos los días, especialistas advierten que consumirla seca podría causar algunas molestias e incluso riesgos en ciertos casos.

¿Se puede comer la chía sin remojar? Canva

Esto es lo que pasa cuando comes chía sin remojar

La chía puede consumirse sin remojar, pero no siempre es la mejor opción. Consumirla completamente seca y en grandes cantidades podría provocar molestias digestivas.

El detalle con la chía es que no se comporta igual que otras semillas. Al contacto con agua empieza a expandirse y forma esa textura gelatinosa tan característica. Por eso, cuando se consume completamente seca, puede seguir absorbiendo líquido ya dentro del cuerpo.

En algunas personas esto solo genera inflamación o pesadez, pero en otras puede causar molestias digestivas más incómodas, especialmente si toman poca agua o tienen problemas para digerir alimentos con mucha fibra.

Comer chía seca en pequeñas cantidades y mezclada con alimentos húmedos suele consumirse sin problema. El mayor riesgo aparece cuando se comen cucharadas completas sin acompañarlas adecuadamente con líquidos.

Por eso, especialistas suelen recomendar remojarla algunos minutos antes de consumirla. Además de facilitar la digestión, este proceso ayuda a que el cuerpo la tolere mejor. También se aconseja empezar con porciones pequeñas, especialmente si no estás acostumbrado a consumir fibra.

¿Se puede comer la chía sin remojar? Canva

Cómo consumir chía de forma segura

La forma más recomendada de consumir chía es remojándola antes de comerla.

Basta con dejarla entre 10 y 30 minutos en agua, leche, yogur o cualquier otro líquido para que absorba humedad. Esto ayuda a que sea más fácil de digerir y reduce las molestias estomacales.

También es importante cuidar la cantidad. Aunque la chía tiene fibra, antioxidantes y grasas saludables, consumir demasiado de golpe puede causar inflamación, gases o estreñimiento. Por eso, especialistas suelen recomendar empezar con una o dos cucharadas al día.

Además, tomar suficiente agua durante el día es importante. Como la chía absorbe líquidos rápidamente, una buena hidratación ayuda a evitar la pesadez relacionada con el exceso de fibra.

¿Se puede comer la chía sin remojar? Canva

¿Cuánta chía se recomienda consumir al día?

Aunque la chía tiene varios beneficios para la salud, eso no significa que deba consumirse en exceso.

La cantidad recomendada para la mayoría de las personas suele ser de una a dos cucharadas al día, equivalente a unos 15 o 30 gramos aproximadamente.

Consumir más cantidad no aporta mayores beneficios y, en cambio, sí podría provocar molestias debido a su alto contenido de fibra. Por eso, si nunca has consumido chía, lo más recomendable es empezar con porciones pequeñas y observar cómo reacciona tu cuerpo.

En caso de tener algún problema digestivo o una condición médica específica, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporarla de forma frecuente a la alimentación.