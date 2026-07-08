¡Histórico! Así es el impactante vestido con material de estrellas de Iris van Herpen

Cuando parecía que la alta costura ya había explorado todos los límites posibles, la diseñadora neerlandesa Iris van Herpen volvió a demostrar que el futuro de la moda apenas comienza.

La nueva colección de Iris van Herpen revoluciona la moda

Durante la más reciente edición de la Semana de la Alta Costura de París, la creativa presentó Helix Nebula, una pieza considerada el primer vestido de plasma de la historia, una creación que fusiona ciencia, tecnología y diseño de una manera nunca antes vista.

El diseño forma parte de la colección Sonic Starquakes, inspirada en fenómenos estelares. IG irisvanherpen

La propuesta forma parte de la colección Sonic Starquakes, inspirada en los llamados "terremotos estelares", fenómenos que ocurren en algunas estrellas cuando enormes ondas de energía recorren su interior.

Tomando como referencia estos eventos cósmicos, Van Herpen construyó una colección donde la física y la astronomía se convierten en auténticos elementos de diseño.

Helix Nebula: el primer vestido de plasma

La gran protagonista fue Helix Nebula, un vestido que parece salido de una película de ciencia ficción, pero que es completamente real.

Su característica más sorprendente es la incorporación de plasma, conocido por la física como el cuarto estado de la materia y el principal componente del Sol, las estrellas y la mayor parte del universo visible.

La pieza utiliza gas ionizado encapsulado en estructuras de vidrio soplado que reaccionan al tacto humano. IG irisvanherpen

A diferencia de otros diseños futuristas que recurren a luces LED o fibras ópticas, esta pieza utiliza gas ionizado encapsulado dentro de dos estructuras de vidrio soplado a mano que flotan sobre el torso como si fueran lunas suspendidas en el aire.

Lo más impresionante es que estas cápsulas luminosas reaccionan cuando la prenda entra en contacto con quien la lleva puesta.

Según explicó la propia diseñadora, el cuerpo humano actúa como un conductor del campo eléctrico que contiene el plasma, modificando su comportamiento y provocando que la luz cambie de intensidad conforme la modelo se mueve o toca la prenda.

El resultado es un vestido que parece tener vida propia y que interactúa constantemente con quien lo porta.

El diseño forma parte de la colección Sonic Starquakes, inspirada en fenómenos estelares. IG irisvanherpen

Fractal Universe, vestido que sorprendió en la Semana de la Alta Costura de París

La innovación no terminó ahí. La colección también presentó Fractal Universe, otra creación que dejó sin palabras a los asistentes al desfile parisino. Este vestido fue desarrollado mediante un complejo proceso experimental que permitió almacenar miles de millones de electrones dentro del tejido.

Para conseguir este efecto, el material fue sometido a temperaturas cercanas a los -100 °C durante un proceso que involucró tecnología similar a la utilizada en aceleradores de partículas.

La colección también incluye Fractal Universe, un vestido que genera destellos gracias a electrones almacenados en su tejido. IG irisvanherpen

Posteriormente, la energía permaneció atrapada en la estructura del vestido, generando destellos ramificados que recorren toda la superficie de la pieza como si fueran pequeños relámpagos.

Aunque originalmente estos efectos estaban pensados para activarse durante la pasarela, parte de la energía comenzó a liberarse antes del desfile, produciendo un espectáculo visual completamente inesperado que sorprendió incluso al equipo creativo.

Así funciona la innovadora tecnología detrás del diseño de Iris van Herpen

Van Herpen confesó que llevaba años soñando con crear una prenda confeccionada únicamente con energía. En su trayectoria ya había experimentado con materiales sólidos, líquidos, organismos vivos e incluso gases, pero nunca había logrado integrar el plasma, considerado uno de los estados fundamentales de la materia.

Para ella, Helix Nebula representa un paso hacia una nueva concepción de la alta costura, donde las prendas ya no solo se construyen con textiles, sino también con fenómenos físicos capaces de generar experiencias visuales únicas.

Iris van Herpen se consolida como una de las diseñadoras más innovadoras de la industria. IG irisvanherpen

La inspiración científica de la colección va mucho más allá del espacio. Van Herpen también retomó el trabajo de la investigadora galesa Margaret Watts Hughes.

Quien a finales del siglo XIX creó el eidófono, un instrumento capaz de transformar las vibraciones de la voz en patrones visuales mediante polvos de colores. Esa relación entre sonido, energía y materia sirvió como uno de los pilares conceptuales del desfile.

Lejos de intentar explicar el universo mediante la moda, la diseñadora asegura que su intención es despertar curiosidad sobre todo aquello que aún permanece desconocido.

Para ella, la ciencia y la creatividad son herramientas capaces de ampliar nuestra percepción del mundo y recordarnos que todavía existen innumerables misterios por descubrir.