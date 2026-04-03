Portal 4/4: cómo hacer el ritual para atraer dinero, suerte y energía positiva

El Portal 4/4 es una fecha que, dentro de las prácticas espirituales, se considera un momento clave para la manifestación de deseos. Se cree que la repetición del número 4 potencia la estabilidad, la disciplina y la construcción de objetivos a largo plazo.

En 2026, este portal se abre el sábado 4 de abril, una jornada que muchos aprovechan para conectar con sus intenciones y enfocar su energía en atraer dinero, suerte y energía positiva.

De acuerdo con quienes siguen estas prácticas, durante este día las energías fluyen con mayor intensidad, facilitando que las personas puedan alinear sus pensamientos con sus metas.

Un momento ideal para manifestar abundancia

El interés por el Portal 4/4 ha crecido en los últimos años, especialmente entre quienes buscan herramientas para mejorar su vida personal y financiera. La creencia central es que, durante esta fecha, existe una conexión más directa entre la intención humana y el universo.

Esto se traduce en una oportunidad simbólica para “sembrar” deseos, ya sea relacionados con el dinero, el trabajo, la salud o las relaciones personales.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estos efectos, muchas personas aseguran que realizar rituales en esta fecha les ayuda a enfocarse, ordenar sus pensamientos y fortalecer su motivación.

Manifestar

Cómo hacer el ritual del Portal 4/4 paso a paso

Para quienes desean aprovechar este día, existe un ritual sencillo que combina elementos simbólicos, meditación y afirmaciones positivas. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Preparación del espacio

Antes de comenzar, es importante crear un ambiente adecuado:

Limpia el lugar donde realizarás el ritual . Puedes usar incienso o salvia para purificar la energía.

Limpia el lugar donde realizarás el . Puedes usar incienso o salvia para purificar la energía. Prepara un pequeño altar de abundancia con objetos que representen tus metas: velas, piedras, imágenes inspiradoras o incluso un recipiente con canela.

Asegúrate de que sea un espacio tranquilo, donde puedas concentrarte sin interrupciones.

Incienso

El ritual para atraer dinero y buena suerte

Una vez listo el entorno, sigue estos pasos:

Enciende una vela central, que funcionará como punto de enfoque durante el ritual. Realiza una meditación profunda, visualizando tus objetivos con claridad. Imagina que ya los has logrado y conecta con esa emoción. Si es posible, haz este ejercicio a las 16:16 horas, un momento que muchos consideran especialmente poderoso dentro de esta fecha. Utiliza canela, ya sea encendiendo una vela con este aroma o esparciendo un poco en el espacio, ya que se asocia con la prosperidad. Mientras meditas, repite afirmaciones positivas, como: “La abundancia llega a mi vida” o “Estoy listo para recibir oportunidades”.

Vela

Cómo cerrar correctamente el ritual

El cierre es tan importante como el inicio. Para concluir:

Agradece al universo por la oportunidad de manifestar tus deseos. Apaga la vela central como símbolo de завершación del ritual. Si utilizaste una vela de canela, puedes dejarla encendida un tiempo más. Anota lo que sentiste o visualizaste; este registro puede ayudarte a dar seguimiento a tus metas.

Más allá del ritual: intención y enfoque

Más allá de lo espiritual, el Portal 4/4 también puede entenderse como un momento para hacer una pausa, reflexionar y replantear objetivos. La práctica de visualizar metas y repetir afirmaciones puede tener un impacto positivo en la mentalidad y la disciplina personal.

Este tipo de rituales funcionan, en muchos casos, como herramientas para reforzar la confianza y mantener el enfoque en lo que se desea lograr.

dientes

Una fecha que conecta creencias y emociones

El Portal 4/4 no solo es una tendencia en redes sociales, sino también una muestra de cómo las personas buscan conectar con algo más allá de lo cotidiano. Ya sea como un acto espiritual o como un ejercicio de introspección, este día representa una oportunidad para comenzar de nuevo.

Este 4 de abril, miles de personas alrededor del mundo encenderán una vela, cerrarán los ojos y visualizarán un futuro mejor. Y aunque cada experiencia es distinta, el objetivo es el mismo: atraer abundancia, buena suerte y energía positiva.

AAAT*