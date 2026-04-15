Después de un día difícil, nada mejor que una dosis de “antidepresivo peludo”: abrazar, acariciar y percibir aquel aroma que se desprende de la cabecita de nuestro perro, ese que recuerda a “palomitas de maíz” o “queso”.

Pero, entre el confort y el amor, entender por qué las orejas de nuestro perro huelen a queso debe ser un detalle al que prestar atención. No porque esté mal per se, sino porque puede ser un mecanismo de aviso ante un peligro: dermatitis.

Las orejas de los perros poseen su propio ecosistema, contando con un pH y bacterias específicos. No obstante, debido a su estructura y a la presencia de pelo, tienden a conservar la humedad, lo que despide ese olor tan particular”, describe Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

¿Por qué las orejas de tu perro huelen a “queso” o “palomitas de maíz”? mascotas

¿Por qué les huelen mal las orejas a los perros?

El problema surge cuando, ante nuestra nariz, el olor a queso se convierte en algo desagradable. Resulta ser una señal inequívoca de otitis, una infección por bacterias, levaduras o ácaros que inflama el conducto auditivo del animal.

En este punto, el olor fétido es lo menos importante. La otitis produce secreciones de tono verde, amarillo o marrón; además, provoca en la mascota dolor y molestias que pueden llevarla a cambios de comportamiento, tanto con su entorno como con sus dueños.

Ignorar esta condición puede llevar al perro a experimentar dolor crónico e infección en el oído interno, provocando la pérdida parcial o total del sentido y hematomas auriculares (rompimiento de los vasos sanguíneos de las orejas)”, señala Sánchez.

¿Por qué las orejas de tu perro huelen a “queso” o “palomitas de maíz”? Canva

Causas de la otitis o del mal olor auricular

A menudo, tratar la otitis elimina las molestias iniciales, pero no erradica la raíz del problema: la dermatitis atópica o por alergia.

Agentes como pulgas, garrapatas o ácaros son capaces de provocar problemas en la piel que, si no se controlan a tiempo, derivan en enfermedades inflamatorias como la dermatitis alérgica y atópica. Estas, a su vez, pueden desencadenar problemas en el oído”.

La otitis externa también puede ser causada por otros factores, como la presencia de cuerpos extraños o, principalmente, agua que entra al bañarlos y no se seca correctamente. Es innegable que la forma de los pabellones auditivos predispone a ciertas mascotas, pero no por ello se deben omitir los cuidados adecuados.

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¿Cómo eliminar el mal olor de las orejas del perro?

De acuerdo con datos del especialista, el 80% de los perros con dermatitis atópica desarrollan otitis externa a lo largo de la enfermedad. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿se tratan igual?

La respuesta es no, aunque se complementan. Para empezar, el veterinario es quien debe identificar el origen del problema y limpiar los conductos auditivos (no lo intentes tú en casa). En los peluditos que experimentan mucho dolor, es posible que sea necesario emplear anestesia para la limpieza.

La mayoría de los medicamentos tópicos contienen una combinación de antibióticos, fármacos antimicóticos y glucocorticoides. Por otro lado, si la acumulación de cerumen y secreción impide un tratamiento tópico convencional, existen soluciones de dosis única como Mometamax Ultra.

Este tratamiento integra acción antibacteriana, antifúngica y antiinflamatoria en una sola aplicación, con un efecto que puede extenderse de 4 a 6 semanas, facilitando el apego terapéutico”, comentó el experto. Cabe destacar que este mismo enfoque ayuda a controlar la dermatitis base.

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La importancia de observar el comportamiento

En México, la dermatitis alérgica por pulgas representa cerca del 28% de los casos, mientras que la atópica afecta entre el 20% y el 30% de los perros, manifestándose usualmente entre los 4 meses y los 3 años de edad.

Los signos más frecuentes incluyen prurito (picazón) intenso, enrojecimiento, manchas de saliva por lamido excesivo, pérdida de pelo, piel engrosada o escamosa y lesiones por rascado.

La salud de nuestra mascota es nuestra responsabilidad; si ellos nos brindan tanto, lo mínimo es darles una vida sin dolor.