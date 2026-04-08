Aquí puedes llevar a esterilizar a tu michi o lomito gratuitamente en Tecámac

Con la finalidad de promover el cuidado de los perros y gatos, se fortalecerán las jornadas permanentes de esterilización gratuita en el municipio de Tecámac, Estado de México, a través de una unidad móvil recientemente inaugurada.

La alcaldesa Rosa Yolanda Wong informó que este equipo, sin precedentes en el Estado de México, coloca a la demarcación a la vanguardia en materia de salud animal.

Mencionó que estas jornadas tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las mascotas, prevenir enfermedades y contrarrestar la sobrepoblación, contribuyendo así a un entorno seguro y fomentando la tenencia responsable.

Como parte del programa, se dio a conocer el calendario de esterilización correspondiente a abril, en el que la unidad móvil recorrerá diversas colonias y fraccionamientos para acercar este servicio indispensable a la ciudadanía.

Las sedes programadas son:

Jueves 9 Héroes Tecámac sección Ozumbilla en calle Chimalma esquina con Jardines de las Delicias

Martes 14 Héroes Tecámac sección Bosques en Arcotecho Bosques de Portugal esquina Bosques de México

Miércoles 15 Urbi Villa del Campo Arcotecho parque Malawi, Boulevard San Pedro esquina Valle San Miguel

Jueves 16 Ojo de Agua Arcotecho de la plaza cívica, entre Misiones y Fresas

Martes 21 Loma Bonita Arcotecho calle Paseo de los Jardines

Miércoles 22 Villa del Real 1ra, 2da, 3ra y 4ta sección Arcotecho calle Venecia esquina Paseo Villa del Real

Jueves 23 Villa del Real 5ta y 6ta sección Arcotecho calle parque 5ta sección prolongación ahuehuetes

Martes 28 Santo Domingo Ajoloapan Arcotecho calle Peñon esquina calle Hidalgo

Miércoles 29 San Jerónimo Xonacahuacan Arcotecho calle Entronque esquina con avenida Nuevo México

Jueves 30 Tecámac Centro explanada del Palacio Municipal

Las jornadas comenzarán a partir de las 9:00 horas y se contempla la entrega de 90 fichas por día. Cabe mencionar que el servicio es exclusivo para habitantes del municipio, quienes deberán presentar una identificación oficial vigente para acceder al beneficio.

Como parte de este compromiso, la presidenta municipal reiteró que su administración continuará fortaleciendo la infraestructura veterinaria con la próxima apertura de dos clínicas en Ozumbilla y Los Héroes Tecámac, donde se brindarán servicios de consulta, vacunación y esterilización.

Asimismo, en Ozumbilla se habilitará un albergue temporal para animales en situación de calle, con el objetivo de atender la demanda existente e incentivar una cultura de respeto, cuidado y responsabilidad compartida.

*DRR*