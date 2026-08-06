¿Por qué no existieron los dinosaurios diminutos? La ciencia lo explica y señala a los mamíferos

Aunque los registros fósiles han dejado constancia de colosos terrestres como el Argentinosaurus —que alcanzaba más de 30 metros de longitud y 90 toneladas de peso—, la ciencia se ha cuestionado durante décadas por qué la naturaleza no produjo ejemplares de dinosaurios diminutos, del tamaño de un ratón o un colibrí.

Un nuevo estudio publicado en la revista especializada Evolution y dado a conocer por la agencia Reuters, revela que la competencia con los primeros mamíferos fue el factor determinante que bloqueó la evolución de estos reptiles hacia escalas corporales reducidas.

Para descifrar este patrón, un equipo de paleontólogos empleó modelos matemáticos enfocados en evaluar la relación entre la fisiología, la absorción de energía y la tasa de reproducción en los vertebrados. De acuerdo con los investigadores, aunque estos parámetros explican el rango de tamaño en mamíferos, tortugas y aves voladoras, no justifican la ausencia de dinosaurios diminutos en el registro fósil.

¿Por qué los primeros mamíferos impidieron la existencia de dinosaurios pequeños?

La hipótesis principal planteada por los líderes de la investigación sostiene que los primeros mamíferos —que en su mayoría eran pequeñas criaturas del tamaño de musarañas— dominaron tempranamente los nichos ecológicos orientados al consumo de semillas e insectos. La paleontóloga Stephanie Lechki, investigadora de la Universidad de Princeton y coautora del estudio, explicó a Reuters la dinámica competitiva entre ambos grupos:

Es probable que los primeros mamíferos de cuerpo pequeño superaran en competencia a los dinosaurios, impidiéndoles alcanzar tamaños reducidos. De manera similar, los grandes dinosaurios superaron a los primeros mamíferos, evitando que estos alcanzaran grandes dimensiones", señaló Lechki.

Especies como el Microraptor o el Fruitadens, considerados entre los dinosaurios no aviares más pequeños conocidos, pesaban varios cientos de gramos, una cifra muy superior a la de los mamíferos, reptiles y aves modernas más pequeñas.

De acuerdo con el paleontólogo Roger Benson, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, cerca del 75 % de los mamíferos y el 90 % de las aves actuales son de tamaño reducido, lo que demuestra la abundancia de nichos para especies pequeñas que estuvieron cerrados para los dinosaurios hasta la aparición de las primeras aves voladoras y el posterior impacto del asteroide hace 66 millones de años.