¿Por qué hay tantos terremotos en Japón? El misterio geológico de la nación del sol naciente

¿Por qué hay tantos terremotos en Japón? Detrás de este territorio con alta sismicidad, existe un misterio geológico de la nación del sol naciente. Por algo es que sus noticias de sismos y tsunamis son relativamente frecuentes tanto para ellos, como para el resto del mundo.

Japón es, sin duda, un país de contrastes fascinantes: donde la tradición milenaria se encuentra con la tecnología más futurista, y donde la paz de los templos zen convive con una naturaleza que, literalmente, no se queda quieta.

Para sus habitantes, un pequeño temblor matutino es tan común como una taza de té verde; sin embargo, detrás de esta frecuencia casi cotidiana existe una maquinaria geológica compleja y poderosa que ha moldeado no solo el relieve de sus islas, sino también el carácter y la resiliencia de su gente.

Ubicado en uno de los puntos más dinámicos del planeta, el archipiélago japonés no es más que la cima visible de una serie de cadenas montañosas submarinas creadas por la colisión de fuerzas colosales.

¿Por qué tiembla tanto en Japón? Canva

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

El cinturón de fuego del Pacífico

Japón se encuentra situado sobre lo que los geólogos denominan el Anillo de Fuego o Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta es una zona en forma de herradura que rodea el Océano Pacífico y es responsable del 90% de los terremotos del mundo y del 81% de los sismos más potentes registrados en la historia.

El Cinturón de Fuego es el resultado directo de la tectónica de placas. La litosfera terrestre (la capa externa rígida) no es una pieza única, sino un rompecabezas de enormes placas que flotan sobre el manto semilíquido.

En el caso de Japón, el país se asienta en la intersección de no una, ni dos, sino cuatro placas tectónicas mayores:

La Placa del Pacífico (una de las más rápidas y activas)

La Placa de Filipinas

La Placa Euroasiática

La Placa Norteamericana (que se extiende hasta el norte de Japón)

Subducción

La mayoría de los grandes sismos en Japón son causados por la subducción. Este proceso ocurre cuando una placa oceánica (más densa y pesada) se desliza debajo de una placa continental (más ligera).

En la costa este de Japón, la Placa del Pacífico se está hundiendo bajo la placa sobre la que descansa el archipiélago a una velocidad de unos 8 a 10 centímetros por año. Aunque parezca poco, para la geología es una velocidad vertiginosa que genera una presión insoportable en las profundidades marinas.

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Tipos de sismos en Japón:

Sismos interplaca: estos ocurren en la zona de contacto entre las placas, generalmente bajo el lecho marino. Son los responsables de los eventos más catastróficos, como el terremoto de Tohoku en 2011. Al ocurrir bajo el agua, tienen el potencial de desplazar volúmenes masivos de líquido, generando tsunamis.

Sismos intraplaca: ocurren dentro de la propia placa en la que se encuentra Japón, a menudo a profundidades muy someras (menos de 20 km). Aunque su magnitud suele ser menor que la de los interplaca, al estar tan cerca de la superficie y bajo zonas habitadas, pueden ser extremadamente destructivos.

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La ingeniería contra los sismos en Japón

Lo más sorprendente de Japón no es que haya tantos terremotos, sino que el país siga funcionando con normalidad a pesar de ellos. La respuesta está en una cultura de prevención que es referente mundial.

Para empezar, en Japón, los edificios no se construyen para ser rígidos, sino para ser flexibles. Existen tres niveles de tecnología sísmica:

Taishin (Resistencia básica): estructuras reforzadas para que no colapsen.

estructuras reforzadas para que no colapsen. Seishin (Amortiguación): el edificio contiene absorbedores de energía (como resortes o fluidos) que minimizan el movimiento.

el edificio contiene absorbedores de energía (como resortes o fluidos) que minimizan el movimiento. Menshin (Aislamiento de base): esta es la joya de la corona. El edificio se construye sobre almohadillas de goma o rodamientos de bolas, separándolo físicamente del suelo. Cuando la tierra se mueve, el edificio simplemente se desliza suavemente sobre su base.

Además, Japón fue pionero en el sistema de alerta sísmica temprana. Cuando ocurre un sismo, las ondas P (que viajan rápido pero no causan daño) son detectadas por sismógrafos cerca del epicentro.

En milisegundos, el sistema calcula la fuerza de las ondas S (las destructivas) y envía una alerta a los teléfonos móviles, estaciones de radio y televisión. Esto le da a la gente valiosos segundos para apagar estufas, detener trenes de alta velocidad (Shinkansen) y buscar refugio.

Ahora que conoces por qué hay tantos terremotos en Japón, te das cuenta que se trata de una comunicación de factores geográficos que han sido un desafío para el ingenio humano.