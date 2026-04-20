¿Por qué la luna llena de este 31 de mayo es un evento doblemente raro?

El cielo de mayo se despide con un espectáculo poco común que ha despertado la curiosidad de aficionados y expertos: la luna llena del 31 de mayo no solo será una “luna azul”, sino también la más pequeña del año. Una combinación que ocurre muy pocas veces y que convierte este fenómeno en un evento doblemente especial.

¿Qué es una luna azul?

Aunque su nombre podría sugerir un tono azulado, la llamada luna azul no cambia de color. En realidad, se trata de un término que se utiliza para describir la segunda luna llena que ocurre dentro de un mismo mes, algo que sucede cada pocos años debido a cómo se sincronizan los ciclos lunares con nuestro calendario.

Se trata de una “luna azul”, es decir, la segunda luna llena del mes. Canva

Para entender por qué ocurre este fenómeno, hay que considerar el ciclo lunar. El tiempo que tarda la Luna en repetir una misma fase —de luna llena a luna llena— es de aproximadamente 29.5 días. Como algunos meses tienen 31 días, existe la posibilidad de que haya dos lunas llenas en ese mismo periodo.

En este caso, la primera luna llena ocurrió a principios de mayo, lo que permitió que el día 31 volviera a repetirse el fenómeno. De ahí que se le denomine “luna azul”, una expresión que incluso ha dado origen a la frase popular “una vez cada luna azul” para referirse a algo poco común.

¿Por qué la luna llena será más pequeña?

Esta luna también coincide con otro fenómeno astronómico: será una microluna. Esto significa que nuestro satélite natural se encontrará en uno de los puntos más lejanos de su órbita respecto a la Tierra, a más de 405 mil kilómetros de distancia.

También será una microluna, al estar en su punto más lejano de la Tierra. Canva

Como resultado, la Luna se verá ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual. Aunque la diferencia no siempre es evidente a simple vista, sí representa un contraste interesante frente a las famosas “superlunas”, que ocurren cuando el satélite está más cerca de nuestro planeta.

¿La luna llena de mayo se verá diferente a simple vista?

A pesar de no ser azul ni gigantesca, esta luna llena sigue siendo un espectáculo digno de admirar. En cielos despejados, se podrá apreciar su forma completamente iluminada, aunque con un brillo más tenue y un tamaño ligeramente reducido.

Este tipo de evento ocurre cada varios años, lo que lo hace especial. Canva

Además, mayo ofrece otros atractivos para los amantes de la astronomía. Durante las noches, será posible observar a Venus brillando intensamente cerca del horizonte tras la puesta del sol, seguido por Júpiter que, aunque menos luminoso, también destaca en el firmamento.

Ambos planetas protagonizan un acercamiento visual a lo largo de estas semanas, creando una especie de “carrera” celeste que culminará en junio.

Por otro lado, el cielo también será escenario de lluvias de meteoros como las Eta Acuáridas, originadas por los restos del cometa Halley. Estas estrellas fugaces, que pueden viajar a velocidades impresionantes, ofrecen destellos fugaces que complementan el espectáculo lunar.

Recomendaciones para observar la luna

Para disfrutarla mejor, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad y buscar un espacio con cielo despejado. Aunque la Luna será la protagonista, el contexto astronómico del mes convierte la observación en algo mucho más enriquecedor.

El término “luna azul” no implica un cambio de color en el satélite. Canva

La próxima vez que ocurra una luna azul habrá que esperar algunos años, lo que hace de este evento una oportunidad única. Tal vez no sea azul ni especialmente grande, pero su rareza radica precisamente en la coincidencia de factores que la convierten en una de las lunas llenas más especiales del calendario.

Con información de DPA News