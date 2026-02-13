El marsupio: la increíble bolsa que protege la vida de los bebés marsupiales

Si te gustan los animales y alguna vez te has preguntado para qué sirven las bolsas externas que hemos visto en documentales o películas, donde las mamás llevan a sus crías, hoy te contamos todo sobre esta fascinante estructura conocida como marsupio.

Además de ser un refugio seguro para los bebés, estas bolsas representan una de las adaptaciones evolutivas más sorprendentes del reino animal.

¿Qué es un marsupial y por qué nacen tan pequeños?

Los marsupiales son mamíferos que nacen en una etapa muy temprana de desarrollo y completan su crecimiento dentro de la bolsa externa (marsupio) de su madre, donde permanecen protegidos y alimentados.

Entre los marsupiales más conocidos se encuentran:

Canguro

Canguro Koala

Tlacuache

Ualabí

Quokka

Wombat

Zarigüeya

Aunque todas estas especies cuentan con marsupio, la forma, tamaño y orientación de la bolsa varían según cada tipo de animal.

¿Para qué sirven las bolsas de los marsupiales? Foto: Canva

¿Para qué sirve la bolsa del marsupial?

De acuerdo con Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, con base en información del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, el marsupio es un pliegue de piel ubicado en el vientre de la madre que cumple funciones vitales:

Protección contra el entorno. Fuente de calor. Espacio para alimentarse. Lugar seguro para crecer y desarrollarse.

En pocas palabras, es una “incubadora natural” que permite que las crías sobrevivan durante sus primeras semanas de vida.

Ventajas evolutivas del marsupio que marcan la diferencia

El marsupio representa una ventaja evolutiva clave para estas especies, ya que:

Permite que la madre se mueva libremente. Protege a las crías de depredadores y climas extremos. Evita la necesidad de construir nidos o refugios fijos.

Gracias a ello, los marsupiales pueden adaptarse mejor a distintos entornos.

¿Dónde habitan la mayoría de los marsupiales?

Existen más de 250 especies de marsupiales pertenecientes a la infraclase Metatheria. De acuerdo con Encyclopædia Britannica, la mayoría se encuentra en Australia y Nueva Guinea.

Especies, como el koala y los ualabíes, se encuentran en peligro de extinción debido principalmente a la pérdida de su hábitat, por lo que es fundamental difundir información que ayude a su conservación.

Ahora ya lo sabes: el marsupio no solo es una bolsa, sino una extraordinaria adaptación que permite a las crías crecer seguras y a las madres desplazarse con mayor libertad, garantizando así la supervivencia de estas entrañables especies.