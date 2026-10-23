Feria PAQUILIZTLI 2026 en CDMX: fechas y actividades

Los eventos no terminan en octubre y, para quienes disfrutan de los antojitos mexicanos y las tradiciones, llega una nueva edición del PAQUILIZTLI, la Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México.

Como cada año, este encuentro reúne parte de la riqueza gastronómica y cultural de los pueblos y barrios originarios de la capital, con una propuesta que invita a disfrutar de sus sabores, música y expresiones tradicionales en un mismo lugar.

¿Qué habrá en el PAQUILIZTLI 2026?

La feria organizada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), promete una variedad de actividades para quienes buscan disfrutar de la cultura y la gastronomía de la Ciudad de México. Entre las propuestas musicales se encuentran el Trío Murmullo Huasteco, Miroslav Ü, Los Juchilangos y Soma Skanker.

La comida también tendrá un lugar especial, con opciones para disfrutar de sabores tradicionales como el mole y los elotes, entre otras propuestas gastronómicas que forman parte de la riqueza de los pueblos y barrios de la capital.

Así, el PAQUILIZTLI se convierte en una oportunidad para acercarse a las tradiciones, probar distintos antojitos y disfrutar de un ambiente lleno de color, música y cultura.

Si buscas un plan diferente para estos días de octubre, esta feria puede ser una buena opción para compartir con familiares o amigos y conocer un poco más de las expresiones culturales que dan identidad a la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde será el PAQUILIZTLI 2026?

La cita para disfrutar de la Feria de las Ferias será del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, en el Monumento a la Revolución.

Durante estos días, los asistentes podrán recorrer la feria y conocer la oferta gastronómica y cultural de los pueblos y barrios originarios de la capital.

Si quieres disfrutar de sus actividades musicales, te recomendamos consultar las redes sociales oficiales del evento para conocer los horarios y los días en que se presentarán los grupos participantes.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución en CDMX?

El Monumento a la Revolución se encuentra en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06030, Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, puedes utilizar las siguientes opciones:

Metro : estación Revolución , de la Línea 2 (azul).

: estación , de la Línea 2 (azul). Metrobús: estación Plaza de la República, de la Línea 1. : estación, de la Línea 1.

Ahora que ya conoces las fechas, los horarios y cómo llegar, puedes organizar tu visita al PAQUILIZTLI y disfrutar de una feria que reúne sabores, música y tradiciones de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.