El Bosque de Aragón se llena de misterio con el Festival Del Bosque al Mictlán

El Día de Muertos es una de las tradiciones más especiales de México, una fecha en la que los recuerdos, los colores y las historias se unen para honrar a quienes ya no están. Para vivir esta celebración de una manera diferente, el Festival Del Bosque al Mictlán regresa con actividades culturales, experiencias de terror y propuestas para disfrutar en familia.

Si buscas un plan para salir de la rutina y sumergirte en el ambiente de esta temporada, el Bosque de San Juan de Aragón tendrá varias opciones para celebrar entre leyendas, disfraces, música y cine bajo las estrellas.

¿Qué actividades habrá en el Festival Del Bosque al Mictlán?

El Festival Del Bosque al Mictlán contará con distintas actividades para quienes disfrutan las tradiciones mexicanas, las historias de terror y los planes al aire libre.

Entre las opciones que podrás encontrar están:

Cine : proyecciones para disfrutar de historias en pantalla.

: proyecciones para disfrutar de historias en pantalla. Disfraces : una oportunidad para sumarte al ambiente de Día de Muertos, especialmente el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Leyendas : relatos que evocan las historias tradicionales y el misterio de estas fechas.

Experiencias terroríficas : propuestas para quienes buscan emociones y algún que otro susto.

Música : presentaciones para acompañar la celebración.

Talleres : actividades para participar y acercarse a las tradiciones.

Funciones bajo las estrella s: proyecciones programadas a las 19:00 horas.

Casona de terror : una experiencia dentro del domo de realidad virtual.

Antojitos: opciones para disfrutar de algo rico durante el recorrido.

Además, podrás visitar el mercado para encontrar artículos y productos que te ayuden a completar tu ofrenda de Día de Muertos.

¿Cuándo es el Festival Del Bosque al Mictlán?

Si quieres incluir este evento en tus planes de octubre, el Festival Del Bosque al Mictlán se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre en el Bosque de San Juan de Aragón, uno de los espacios naturales de la Ciudad de México.

La sede se encuentra en Avenida José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón II Sección, alcaldía Gustavo A. Madero, código postal 07969, Ciudad de México.

Antes de asistir, te recomendamos consultar las redes sociales oficiales del festival para confirmar los horarios y conocer los detalles de cada actividad.

Cine de terror en el Bosque de Aragón

Si lo tuyo son las películas de miedo, el cine al aire libre es otra alternativa para disfrutar durante esta temporada. El Bosque de San Juan de Aragón suele ofrecer funciones gratuitas de cine de terror, una oportunidad para ver películas bajo las estrellas y dejarse sorprender por las historias más escalofriantes.

Las proyecciones suelen comenzar a las 19:00 horas. Además, este plan es pet friendly, por lo que puedes acudir con tu mascota, siempre que la lleves con correa y placa de identificación.

Toma en cuenta que la programación puede variar, así que conviene revisar las redes sociales del Bosque de San Juan de Aragón para conocer qué película se proyectará y confirmar los detalles de las funciones.

Para celebrar el Día de Muertos en la CDMX, el Festival Del Bosque al Mictlán puede ser una opción para salir, disfrutar de las tradiciones y compartir una experiencia diferente con familiares o amigos.