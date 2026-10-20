Día de Muertos 2026: Tranvía de leyendas recorrerá la Roma-Condesa; fechas, horario y precio

La Ciudad de México tendrá una actividad especial para quienes disfrutan las historias de misterio y los relatos del pasado. Con motivo del Día de Muertos, el Tranvía Turístico organizará un recorrido nocturno por las colonias Roma y Condesa, donde personajes caracterizados compartirán leyendas relacionadas con la historia de la capital.

La experiencia se realizará en distintas fechas entre octubre y noviembre, por lo que los interesados podrán elegir entre varias opciones para disfrutar de esta propuesta.

Foto: Facebook Tranvía Turístico

¿Cuándo será el recorrido de leyendas en tranvía?

El recorrido especial está programado para los días 24, 25, 30 y 31 de octubre, además del 1 y 2 de noviembre de 2026. Todas las salidas están previstas para las 19:00 horas, en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.

La actividad propone conocer estos emblemáticos barrios desde otra perspectiva, con relatos que mezclan acontecimientos históricos y leyendas que han pasado de generación en generación.

Foto: Facebook Tranvía Turístico

¿Qué personajes participan en esta experiencia?

Durante el trayecto, los pasajeros estarán acompañados por la Condesa de Miravalle y su fraile confesor, quienes darán vida a diferentes historias mientras el tranvía recorre las calles de la Roma-Condesa.

La presencia de estos personajes busca transportar a los asistentes a otras épocas y acercarlos a las narraciones que forman parte de la memoria histórica de la ciudad.

Además del componente de misterio, la experiencia retoma un dato histórico relacionado con el origen del nombre de la colonia Condesa.

Esta zona está vinculada con la antigua Hacienda de Santa Catarina del Arenal, relacionada históricamente con la familia de los condes de Miravalle. Entre las figuras asociadas con este linaje destaca María Magdalena Dávalos de Bracamontes y Orozco, tercera condesa de Miravalle.

De esta manera, el recorrido combina el entretenimiento con referencias al pasado de uno de los sectores más conocidos de la capital mexicana.

Foto: Instagram tranvia_cdmx

¿Cuánto cuesta el recorrido de leyendas y cómo participar?

El precio anunciado para esta actividad es de 400 pesos por persona. Las salidas serán a las 19:00 horas en las seis fechas programadas, con una ruta por las colonias Roma y Condesa.

Para quienes buscan un plan diferente durante las celebraciones de Día de Muertos, esta experiencia ofrece una alternativa para descubrir leyendas urbanas y conocer parte de la historia de la CDMX a bordo de un tranvía.

Entre personajes de época, relatos misteriosos y calles llenas de historia, el recorrido promete una noche distinta para quienes quieran vivir las tradiciones de estas fechas desde otra perspectiva.