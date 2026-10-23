El Día de Muertos representa una de las manifestaciones culturales y visuales más valiosas de México. Cada año, los elementos icónicos de la ofrenda —el papel picado, la flor de cempasúchil y las calaveras— trascienden la decoración tradicional para integrarse al universo de la moda y el cuidado personal.

En esta temporada, el nail art rinde homenaje a "La Calavera Garbancera", obra cumbre de José Guadalupe Posada rebautizada por Diego Rivera, convirtiendo a las uñas en auténticos lienzos de precisión.

Para que logres un acabado impecable en casa o en el salón de belleza, presentamos seis tendencias en diseños de Catrina, acompañadas de su lista de materiales y la guía técnica paso a paso para su elaboración.

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

1. Catrinas en micro nail art sobre tonos nude

Esta alternativa es ideal para quienes buscan una manicura refinada, discreta y funcional para el día a día. Utiliza fondos neutros para resaltar trazos milimétricos en los dedos principales.

Materiales requeridos:

Base de gel (Rubber base o Base coat tradicional).

Gel semitransparente tono nude, rosa claro o milky white.

Gel painting de alta pigmentación en tono negro.

Pincel liner extrafino (cerdas de 7 mm a 9 mm).

Gel de brillo (Top coat no-wipe).

Lámpara UV/LED.

Paso a paso:

Preparación: Deshidrata la uña, aplica la base gel y cura en lámpara durante 60 segundos. Fondo neutro: Aplica dos capas del gel nude o milky, curando 60 segundos entre cada aplicación. Trazo del rostro: Con el pincel liner y el gel painting negro, dibuja un óvalo para la cabeza, dos círculos pequeños para las cuencas oculares y un triángulo invertido para la nariz. Detalles micro: Agrega líneas verticales finas para la dentadura y tres pétalos diminutos sobre la cabeza a modo de tocado. Sellado: Cura la ilustración por 60 segundos y finaliza con una capa generosa de Top coat brillante.

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

2. Acabado mate con detalles barrocos y coloridos

El contraste entre un fondo aterciopelado oscuro y detalles metálicos dorados evoca los marcos antiguos y los retablos tradicionales del arte sacro mexicano.

Materiales requeridos

Gel polish en tono negro, vino intenso o azul medianoche.

Top coat efecto Mate (Matte Top Coat).

Gel painting de colores vivos (magenta, amarillo caléndula, turquesa) y dorado metálico.

Pincel liner y punzón de manicura (dotting tool)

Paso a paso:

Color base: Aplica dos capas del gel oscuro seleccionado, curando cada una por 60 segundos. Efecto terciopelo: Aplica el Top coat mate sobre toda la uña y cura en lámpara para generar la textura sin brillo. Ilustración central: Dibuja el rostro de la Catrina en el centro utilizando gel painting negro sobre la superficie mate. Detalles barrocos: Con el gel dorado y el punzón, realiza filigranas, gotas y orlas alrededor del diseño para simular un marco artesanal. Protección selectiva: Aplica Top coat brillante únicamente sobre los trazos de la Catrina y los detalles dorados, manteniendo el fondo totalmente mate.

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

3. Relieve 3D con flores de cempasúchil y efecto azúcar

Una propuesta táctil y dimensional que traslada la textura del papel picado, las flores de la ofrenda y los dulces tradicionales directamente a las manos.

Materiales requeridos:

Acrílico en tono naranja intenso o polvo para esculpir 3D (o gel plastilina 3D).

Monómero y pincel para acrílico No. 2 o 4 (especial para 3D).

Polvo de microglitter ultrafino transparente o naranja (efecto azúcar).

Gel de construcción o pegamento de joyería.

Cristales pequeños para uñas.

Paso a paso:

Estructura previa: Prepara la uña con el tono base de tu preferencia previamente curado y sellado. Moldeado de pétalos: Toma una microperla de acrílico naranja con el monómero, colócala en la parte superior de la uña y presiona suavemente con el pincel para abrir el pétalo. Repite colocando de 4 a 6 pétalos en círculo. Aplicación del efecto azúcar: Antes de sellar, espolvorea el microglitter ultrafino sobre los pétalos húmedos para que se fije a la estructura. Ensamble: Coloca un cristal pequeño en el centro de la flor para simular el pistilo y deja secar al aire (o cura en lámpara si utilizas gel 3D).

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

4. Manicura francesa reconfigurada en colores de temporada

Reinvento de un clásico de la estética capilar y de belleza, sustituyendo el blanco por la vibrante paleta cromática del altar de muertos.

Materiales requeridos:

Base rosada o nude natural.

Geles de color: morado obispo, naranja cempasúchil, fucsia y amarillo neón.

Pincel de corte sesgado para francesa o guía adhesiva.

Stickers/calcomanías al agua de minicatrinas o gel painting negro.

Paso a paso:

Base natural: Aplica la base nude transparente y cura en lámpara. Puntas de color: Con el pincel sesgado, traza la curva de la manicura francesa alternando un color festivo distinto en cada uña. Cura durante 60 segundos. Integración festiva: En la uña anular, coloca un sticker al agua con la silueta de la Catrina sobre el límite del color, o dibuja pequeños detalles de calavera a mano alzada. Protección: Sella la uña completa con Top coat brillante para nivelar la superficie.

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

5. Ilustración hiperrealista y retratos detallados

Diseño de alto nivel técnico enfocado en uñas largas (almendradas, stiletto o cuadradas) que busca reproducir las sombras y proporciones del retrato clásico.

Materiales requeridos:

Paleta de mezclas y geles painting de alta densidad (blanco, negro, tonos para sombreado gris o marrón, rojo y azul).

Pinceles de detalle extremo (cerdas ultra delgadas de 5 mm y pincel difuminador).

Limpiador de gel (Cleanser) para realizar correcciones.

Paso a paso:

Lienzo neutro: Aplica una base de color neutro y retira la capa pegajosa con cleanser. Boceto inicial: Marca las proporciones anatómicas del rostro (ojos, pómulos y quijada) con trazos de gel gris muy suave. Sombreado y volumen: Mezcla gel negro con top coat transparente para crear veladuras de sombra. Trabaja la profundidad de las cuencas oculares y los pómulos difuminando los bordes. Delineado de precisión: Tras curar las sombras (30 segundos), utiliza gel painting negro puro para delinear las pestañas, dentadura, encajes y motivos florales. Sellado: Cura durante 90 segundos para fijar los pigmentos concentrados y finaliza con top coat de alto brillo.

6 diseños de uñas de Catrina para Día de Muertos: materiales y paso a paso Canva

6. Minimalismo con sombras y siluetas dramáticas

Inspirado directamente en los grabados en tinta y papel de José Guadalupe Posada, este estilo utiliza el contraste puro de blanco y negro sin saturación de color.

Materiales requeridos:

Gel polish blanco tiza o lechoso.

Gel painting negro intenso.

Pincel liner de precisión larga (11 mm).

Top coat mate o brillante.

Paso a paso:

Fondo uniforme: Aplica dos capas de gel blanco impecable para generar contraste máximo. Cura en lámpara. Silueta continua: Con el pincel liner cargado de gel negro, dibuja con un trazo fluido el contorno del sombrero de plumas característico. Detalle sobrio: Dibuja la curva de la barbilla y la línea de la boca con pequeñas cruces verticales, dejando el resto del rostro en blanco. Protección: Sella la pieza con top coat para proteger los trazos finos.

Recomendaciones para conservar tu manicura festiva

Especialistas en belleza sugieren preparar la uña natural con una adecuada deshidratación y limpieza de cutículas, así como utilizar bases de goma (rubber base) o gel semipermanente para evitar desprendimientos. La hidratación constante con aceite de cutícula garantizará que el diseño artesanal conserve su brillo y nitidez durante todas las celebraciones del Día de Muertos.