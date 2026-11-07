¿Cuánto dinero ganas si inviertes mil pesos a la semana en CETES?

Invertir mil pesos a la semana en CETES es una manera sencilla de convertir el ahorro en un hábito, sin necesidad de contar con una gran suma desde el primer día. Estos Certificados de la Tesorería de la Federación son títulos de deuda que emite el gobierno de México y que pagan un rendimiento fijo al terminar su plazo.

La tasa es el dato clave para calcular cuánto ganarías. En la subasta del 27 de octubre de 2026, los CETES a 28 días quedaron en 6.22 por ciento anual, apenas un centésimo menos que la semana anterior, según las cifras publicadas tras la colocación semanal.

Los de 91 días rindieron 6.69 por ciento, los de 182 días 6.80 por ciento y los de 364 días 7.12 por ciento.

Cuánto ganas en el primer mes

Si cada semana colocas mil pesos en CETES a 28 días, en cuatro semanas habrás ahorrado 4 mil pesos.

Cada aportación trabaja un tiempo distinto: la primera genera rendimientos durante cuatro semanas, la segunda durante tres, la tercera durante dos y la última durante una.

Con la tasa de 6.22 por ciento, una sola inversión de mil pesos a 28 días deja una ganancia de 4.84 pesos.

Sumando las cuatro aportaciones del mes, el rendimiento ronda los 12 pesos. Parece poco, pero es dinero que se genera sin riesgo para tu capital, ya que los CETES cuentan con el respaldo del gobierno federal.

¿Cuánto ganas al cabo de un año?

Si mantienes el hábito durante las 52 semanas del año, habrás aportado 52 mil pesos.

Con una tasa que se mantuviera en 6.22 por ciento y sin retirar ninguna aportación hasta el final del año, la ganancia sería de alrededor de 1 mil 648 pesos.

Esa cantidad se explica porque las primeras aportaciones pasan más tiempo invertidas y, por lo tanto, generan más rendimiento que las últimas.

Quien prefiera no renovar su inversión cada cuatro semanas puede elegir plazos más largos. A 364 días, la tasa de 7.12 por ciento supera a la de 28 días, aunque el dinero queda inmovilizado durante más tiempo y puede no estar disponible de inmediato ante una emergencia.

Sumando semana tras semana, el hábito constante pesa más que el monto inicial.

Hay dos advertencias importantes. La primera es que la tasa de los CETES cambia en cada subasta semanal, por lo que el resultado real puede ser mayor o menor.

La segunda es el ISR: según la calculadora de cetes.app, la retención provisional para 2026 es de 0.90 por ciento anual sobre el capital invertido. Con ese descuento, la ganancia neta del año sería de unos 1 mil 410 pesos.