¿Cuánto dinero ganas si inviertes mil pesos a la semana en GBM Smartcash?

Ahorrar mil pesos a la semana en GBM Smartcash es una forma práctica de crear un colchón de dinero sin comprometerlo a un plazo fijo. Se trata del instrumento de la casa de bolsa GBM pensado para quienes quieren que su dinero genere rendimientos todos los días, incluso los fines de semana.

La tasa que se reporta actualmente es de 4.00 por ciento anual, de acuerdo con la información publicada a finales de octubre de 2026, aunque puede ajustarse con el tiempo.

GBM indica en su sitio que el dinero crece cada día y que se puede retirar desde la app en un plazo de 24 horas en días hábiles, sin penalizaciones por salir antes.

¿Cuánto ganas en el primer mes?

Si depositas mil pesos cada semana, en cuatro semanas habrás ahorrado 4 mil pesos.

La primera aportación genera rendimientos durante las cuatro semanas, la segunda durante tres, la tercera durante dos y la última durante una.

Con una tasa de 4.00 por ciento, una sola aportación de mil pesos deja unos 3 pesos de ganancia en cuatro semanas.

Al sumar las cuatro aportaciones, el rendimiento del mes es de alrededor de 8 pesos. Es una cantidad modesta, pero cada peso se acumula sin que tengas que hacer nada más que ahorrar.

¿Cuánto ganas al cabo de un año?

Si mantienes el hábito durante las 52 semanas del año, habrás aportado 52 mil pesos.

Con una tasa que se mantuviera en 4.00 por ciento y sin retirar nada hasta el final, la ganancia sería de unos 1 mil 60 pesos.

Las primeras aportaciones pasan más tiempo invertidas, por lo que generan más rendimiento que las últimas. Por eso el hábito constante pesa más que el monto de cada depósito.

Una forma de organizarlo es hacer cada semana una transferencia desde la app de GBM, el mismo día en que recibes tu pago. Así el ahorro deja de depender de la fuerza de voluntad y se vuelve una rutina.

También puede funcionar como fondo de emergencia: como el dinero se retira en un día hábil, está disponible si surge un gasto inesperado, algo que no ocurre con plazos más largos.

Para dimensionar el resultado, con la tasa de CETES a 28 días de 6.22 por ciento, la misma estrategia deja cerca de 1 mil 648 pesos en un año. La diferencia está en que Smartcash ofrece mayor flexibilidad para retirar el dinero.

Conviene recordar que la tasa puede subir o bajar, por lo que el resultado real puede cambiar. Además, el cálculo no considera impuestos, cuya retención dependerá de cada caso.

Dinero ahorrado: 52 mil pesos en un año, con aportaciones de mil pesos por semana.

Ganancia por la inversión: alrededor de 1 mil 60 pesos, con una tasa constante de 4.00 por ciento.

Total entre ahorro y ganancia: aproximadamente 53 mil 60 pesos.