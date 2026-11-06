¿Cómo saber qué estilo de ropa va mejor contigo?  

Encontrar un estilo de ropa que se adapte a nuestros gustos, personalidad y actividades no siempre es sencillo. Aunque las tendencias cambian constantemente, existen distintas formas de identificar qué prendas, colores y combinaciones funcionan mejor para cada persona.

Actualmente, la tecnología también permite experimentar con diferentes estilos sin necesidad de probarse físicamente cada prenda. Un ejemplo es Digital RoadShow, una experiencia interactiva organizada por SHEIN en la Ciudad de México, donde los visitantes pueden descubrir qué colores les favorecen y visualizar cómo lucirían con distintos conjuntos de ropa.

La actividad se realiza del 5 al 8 de noviembre en Parque Tepeyac y combina herramientas digitales con talleres relacionados con la moda y la expresión personal.

SHEIN ofrece prendas de distintos estilos y tendencias para quienes buscan renovar su guardarropa y encontrar ropa que les favorezca. Karla Palacio

¿Cómo descubrir qué estilo de ropa va mejor contigo?

Encontrar un estilo personal no significa seguir todas las tendencias ni renovar por completo el guardarropa. El primer paso consiste en identificar qué prendas utilizas con mayor frecuencia, cuáles te hacen sentir cómoda y qué tipo de imagen quieres proyectar.

También es importante considerar las actividades cotidianas. Por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina puede necesitar prendas formales o semiformales, mientras que alguien con una rutina más relajada podría preferir combinaciones casuales.

Algunos aspectos que puedes tomar en cuenta son:

Identifica tus gustos: observa qué colores, prendas y combinaciones llaman más tu atención.

observa qué colores, prendas y combinaciones llaman más tu atención. Considera tu rutina: elige ropa que se adapte a tus actividades y necesidades diarias.

Prueba diferentes combinaciones: experimenta con prendas que ya tienes antes de comprar otras.

Busca comodidad: un estilo personal también debe permitirte moverte y sentirte a gusto.

Utiliza las tendencias como inspiración: no es necesario adoptar todas las propuestas de moda para construir una imagen propia.

Más que encajar en una categoría específica, el objetivo es encontrar una forma de vestir que responda a tus preferencias y que puedas adaptar a diferentes ocasiones.

Elegir ropa según los colores, cortes y estilos que favorecen puede ayudar a crear combinaciones para distintas ocasiones. Canva

¿Cuáles son los estilos de ropa más populares?

Existen distintas formas de clasificar los estilos de vestimenta, aunque sus características pueden mezclarse y cambiar con el tiempo.

Entre los más conocidos se encuentran el casual, que prioriza prendas cómodas y fáciles de combinar; el elegante, que suele incorporar cortes estructurados y piezas formales; y el minimalista, caracterizado por combinaciones sencillas y colores neutros.

También destaca el estilo streetwear, relacionado con la moda urbana, las prendas holgadas y los tenis, así como el romántico, que suele incluir telas ligeras, detalles delicados y siluetas suaves.

Estas categorías pueden servir como referencia, pero no es necesario elegir solamente una. Una persona puede preferir ropa formal para trabajar y combinaciones deportivas o urbanas durante su tiempo libre.

Los diferentes colores, cortes y tipos de ropa permiten crear estilos que se adapten a cada persona y ocasión. Canva

¿Cómo ayuda la tecnología a encontrar tu estilo personal?

Además de observar las prendas que utilizamos, existen herramientas digitales que permiten explorar diferentes combinaciones de ropa y colores antes de tomar una decisión.

Durante Digital RoadShow, los asistentes pueden utilizar pantallas táctiles que ofrecen recomendaciones de vestimenta a partir de sus preferencias y características físicas.

Una de las estaciones está dedicada a la colorimetría. Primero, los visitantes responden preguntas sobre características como el tono de piel, el color de los labios y el cabello. Después, el sistema toma una fotografía del rostro y presenta una paleta de colores que, de acuerdo con su análisis, puede favorecer su apariencia.

Otra de las actividades funciona como un probador virtual. La pantalla permite elegir entre distintas categorías de vestimenta, desde conjuntos cómodos para el día a día hasta opciones para la oficina o eventos formales.

Una vez seleccionada la categoría, el sistema toma una fotografía de cuerpo completo y muestra alrededor de cinco propuestas de vestimenta. Los usuarios pueden elegir entre ellas y observar cómo lucirían las prendas sobre su propia imagen, sin necesidad de cambiarse de ropa.

Estas herramientas permiten visualizar diferentes combinaciones y experimentar con estilos que quizá no se considerarían al elegir prendas de manera habitual.

Sin embargo, los resultados funcionan como sugerencias y no como reglas sobre qué colores o tipos de ropa debe utilizar una persona.

El recorrido también incluye un taller de personalización de bolsas de tela, conocidas como tote bags, inspirado en Las Chicas Superpoderosas y desarrollado en colaboración con Warner Bros. Discovery.

SHEIN ofrece una experiencia interactiva de colorimetría para identificar los tonos de ropa que favorecen a cada persona. Karla Palacio

¿Dónde se encuentra Digital RoadShow y cómo visitarlo?

La experiencia organizada por SHEIN estará disponible del 5 al 8 de noviembre de 2026, en la planta baja del centro comercial Parque Tepeyac, en la Ciudad de México.

El acceso es libre y gratuito, con los siguientes horarios:

5 de noviembre: de 15:00 a 20:00 horas.

de 15:00 a 20:00 horas. Del 6 al 8 de noviembre: de 12:00 a 20:00 horas.

Además de las estaciones interactivas, la programación contempla encuentros con creadoras de contenido. Para el domingo 8 de noviembre está prevista la participación de Yeri MUA, quien tendrá un encuentro con seguidores mediante una dinámica de acceso especial.

Yeri Mua participa en la campaña Todas tus versiones de SHEIN, que promueve la expresión personal a través de la moda. Karla Palacio

¿Por qué es importante encontrar tu propio estilo?

Tener una idea más clara de nuestras preferencias puede facilitar la elección de ropa y ayudar a aprovechar mejor las prendas que ya tenemos.

También permite identificar qué compras responden a necesidades reales y cuáles podrían terminar olvidadas en el guardarropa.

Encontrar un estilo personal no implica seguir reglas estrictas sobre qué colores, cortes o tendencias utilizar. Se trata de reconocer qué prendas funcionan para nuestra vida cotidiana y cuáles nos permiten expresar nuestra identidad.

Más allá de las recomendaciones de moda o las herramientas tecnológicas, la elección de qué vestir sigue siendo una decisión personal.