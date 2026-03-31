¿No te dejan dormir los mosquitos por el clima?: el TRUCO con café quemado que promete ahuyentarlos

La transición estacional en el centro del país no solo trae consigo la necesidad de sacar el abrigo del armario, sino también la aparición de visitantes inesperados y bastante molestos como son los mosquitos. Mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un inicio de abril marcado por la nubosidad y sistemas ciclónicos, las familias mexicanas buscan alternativas económicas y ecológicas para evitar las picaduras nocturnas. Entre todos los remedios caseros, uno está ganando popularidad por su efectividad y sencillez: quemar café molido.

El clima en el Valle de México: ¿Por qué aparecen ahora?

Este miércoles 1 de abril, los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México despertarán bajo un cielo que oscilará de medio nublado a nublado. Según el reporte más reciente del SMN, la influencia de "sistemas ciclónicos y canales de baja presión" en el centro del país generará un ambiente templado durante el día, pero significativamente fresco durante las primeras y últimas horas de la jornada.

En la Ciudad de México, se esperan temperaturas que van desde una mínima de 10.0°C hasta una máxima de 23.0°C. Aunque la humedad se mantiene relativamente baja, en un 17%, la nubosidad persistente crea el escenario ideal para que los mosquitos busquen el calor y la protección de los interiores.

Lluvia en la CDMX. Cuartoscuro

Por su parte, el Estado de México enfrentará condiciones aún más frías. Toluca se posiciona como la ciudad con las temperaturas más bajas, registrando mínimas de apenas 4.0°C y máximas que difícilmente superarán los 19.3°C. Con un viento de apenas 4 km/h en la capital mexiquense, el aire se siente estancado, lo que facilita el vuelo de estos insectos hacia las zonas habitadas.

El truco del café quemado: ¿Realidad o mito?

Ante este panorama climático, el uso de repelentes químicos puede resultar costoso o irritante para algunas personas. Aquí es donde entra el "truco del café". No se trata de preparar una taza caliente para mantenerse despierto, sino de utilizar los restos del grano como un incienso natural.

café Canva

¿Cómo funciona?

La mayoría de los insectos, incluidos los mosquitos, tienen un sentido del olfato extremadamente agudo. El aroma del café quemado es increíblemente fuerte para ellos y actúa como una señal de advertencia. Al quemarse, el café libera compuestos aromáticos que enmascaran el dióxido de carbono y el ácido láctico que los humanos emitimos, que son básicamente los "rastreadores" que los mosquitos usan para encontrarnos.

Paso a paso para aplicarlo en casa

Recolecta los restos: No tires el café molido que queda en la cafetera tras el desayuno.

Recolecta los restos: No tires el que queda en la cafetera tras el desayuno. Secado absoluto: Este paso es vital. Coloca los restos en un plato y déjalos secar por completo al sol o en un lugar seco. Si está húmedo, no encenderá.

El encendido: Una vez seco, coloca el café en un recipiente de cerámica o aluminio (que resista el calor). Enciéndelo con un cerillo o encendedor hasta que empiece a soltar un hilo de humo constante, similar a un incienso.

Ubicación estratégica: Colócalo cerca de las ventanas o puntos de entrada. El humo se dispersará de manera lenta y efectiva por la habitación.

Los mosquitos Foto: Pixabay

Este 1 de abril, mientras los canales de baja presión sigan dominando el mapa meteorológico, mantener a los mosquitos a raya será una prioridad para asegurar un descanso reparador. Con un poco de café y atención al pronóstico del tiempo, podrás disfrutar de la tranquilidad de tu hogar sin los molestos zumbidos.

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