La magia de las fiestas decembrinas llegará a uno de los recintos históricos más emblemáticos de la Ciudad de México con Navidades en México 2026, un espectáculo a cargo del Ballet Folklórico de Amalia Hernández que combina música, danza y algunas de las tradiciones más representativas de esta época del año.

La puesta en escena invita al público a disfrutar de una celebración mexicana en la que las costumbres navideñas se mezclan con el folclor de distintas regiones del país. A través de coreografías, villancicos y representaciones tradicionales, los asistentes podrán vivir una experiencia que busca transmitir el espíritu de la Navidad.

El espectáculo tendrá como escenario el Castillo de Chapultepec, donde las noches de diciembre estarán acompañadas de color, música y expresiones culturales mexicanas.

Foto: Instagram balletamaliamx

¿Qué podrás ver en Navidades en México 2026?

Durante la presentación, el público podrá disfrutar de diferentes estampas que evocan las celebraciones navideñas en México. Entre ellas se encuentran las tradicionales posadas, que estarán acompañadas por la letanía característica de estas reuniones, así como una pastorela y la interpretación de villancicos.

La propuesta también incluye danzas folclóricas que forman parte de la identidad cultural del país. Algunos de los bailes que se podrán apreciar son El Jarabe Tapatío y el Son de la Negra, dos piezas representativas del repertorio tradicional mexicano.

Foto: Instagram balletamaliamx

De esta manera, el espectáculo reúne distintas expresiones artísticas para mostrar cómo se vive la Navidad en México, con una combinación de música, baile y tradiciones que han pasado de generación en generación.

El espectáculo se llevará a cabo al aire libre, en la explanada del Museo Nacional de Historia, dentro del Castillo de Chapultepec, donde los asistentes podrán disfrutar de una puesta en escena que recupera elementos característicos de las celebraciones decembrinas, como las posadas, los nacimientos y el folclor mexicano.

¿Cuándo serán las funciones de Navidades en México 2026?

Las presentaciones de esta temporada están programadas del 17 al 27 de diciembre de 2026 en el Castillo de Chapultepec.

Una de las fechas contempladas es el 25 de diciembre, por lo que también habrá oportunidad de disfrutar de esta puesta en escena durante el día de Navidad.

Se recomienda considerar las fechas con anticipación, especialmente para quienes buscan incluir esta actividad entre sus planes de fin de año en la Ciudad de México.

Foto: Instagram balletamaliamx

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

Para esta edición, se habilitaron dos categorías de entradas: General A, con un precio de mil 400 pesos, y General B, de mil pesos. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, así como en las taquillas del Bosque de Chapultepec y del Palacio de Bellas Artes. Durante la preventa Banamex, realizada del 10 al 16 de noviembre, se ofreció un 20% de descuento y la opción de pagar a tres meses sin intereses.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster, donde se pueden consultar los detalles de la compra y asegurar un lugar para alguna de las funciones.

El Castillo de Chapultepec será el marco de una celebración que busca reunir el patrimonio arquitectónico con las tradiciones populares del país. Así, Navidades en México se convierte en una alternativa para quienes desean disfrutar de una actividad cultural durante las fiestas decembrinas.