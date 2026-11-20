La iniciativa de divulgación educativa, reúne a especialistas y figuras de distintas disciplinas para compartir conocimientos y experiencias que ayudan a entender situaciones de la vida cotidiana. BBVA México llevó sus conversaciones de las pantallas a un escenario de la capital, donde los asistentes pudieron hacer preguntas y sumarse a ejercicios en vivo.

Enrique K. Cornish Stanton, CMO de BBVA México, abrió la jornada con una mirada al origen del proyecto en el país. Recordó que las charlas de la iniciativa, nacida en España en 2018, ya circulaban en México antes de que se produjeran contenidos locales. Esa respuesta del público llevó a desarrollar una versión mexicana que dio espacio a voces de la ciencia, la historia, el deporte y la música.

Desde su lanzamiento en el país, el proyecto ha reunido a una comunidad cercana a los 3 millones de personas, acumula más de 3 mil millones de visualizaciones y ha contado con más de 170 invitados, según cifras de BBVA México.

Bárbara Tijerina compartió cómo la mirada y la postura son esenciales a la hora de expresarnos.

Gestos con peso

Tras la apertura, Bárbara Tijerina centró la conversación en lo que comunicamos con el cuerpo. La especialista explicó cómo la mirada, la postura y el tono de voz influyen en la manera en que los demás reciben un mensaje. Comparó el lenguaje corporal con un traje a la medida para subrayar que cada persona tiene su propia forma de expresarse.

Tijerina se detuvo en la rapidez con que formamos una primera impresión, una postura que transmite seguridad puede llevarnos a atribuir competencia a alguien de quien sabemos muy poco. En esos juicios intervienen sesgos que pueden condicionar la atención que prestamos a una persona y la manera en que interpretamos sus palabras.

La especialista habló de cómo los gestos y el tono de una persona pueden influir en quienes la rodean. El miedo, dijo, puede advertir de un riesgo y el enojo señalar que hace falta poner un límite. Reconocer lo que sentimos ayuda a decidir cómo responder y a considerar el efecto que esa reacción puede tener en los demás.

En el intercambio con el público, Tijerina destacó que mirar a quien habla, respetar su espacio y apartar el celular son maneras de mostrar interés en lo que tiene que decir. “Regalarle a alguien el 100% de tu atención es una manera de decirle ‘me importas’”, explicó.

Víctor Küppers habló del tiempo y el afecto que requiere cuidar nuestros vínculos.

Vivir con intención

El conferencista Víctor Küppers cerró la jornada con una reflexión sobre la actitud ante las dificultades y la manera de sostener el entusiasmo en medio de la prisa. En los desacuerdos cotidianos, explicó, el tono de una respuesta puede agravar la tensión o facilitar el diálogo. Tomarse un momento antes de contestar y recurrir al humor fueron dos de las formas que propuso para retomar una conversación difícil.

Defendió el valor de hacer una pausa para revisar el rumbo. Ante la incertidumbre, propuso volver a preguntas que las prisas suelen aplazar, como qué clase de persona queremos ser y qué hacemos por los demás. Detenerse, señaló, ayuda a distinguir las metas propias de las expectativas ajenas y a reconocer que el propósito puede cambiar con las circunstancias.

Para Küppers, buena parte de la alegría nace de los vínculos con la familia y los amigos. Esas relaciones se fortalecen cuando expresamos el afecto y reservamos tiempo para las personas que nos importan. Una llamada o una conversación sin prisa, planteó, son formas de mantener el contacto cuando los pendientes del día a día dejan poco espacio para convivir.

Con Aprendemos juntos, BBVA México pone su capacidad de convocatoria al servicio de la educación. La iniciativa abre espacio a voces mexicanas de distintas disciplinas y amplía las oportunidades de aprender al llevar sus conversaciones de las pantallas a encuentros donde el público puede plantear sus propias preguntas. Su aporte al país empieza con ese acceso y continúa fuera del escenario, cada vez que alguien usa lo aprendido para escuchar con más atención, afrontar un desacuerdo o tomar una decisión con mayor claridad.