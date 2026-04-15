¡Una nueva esperanza! En Madrid nace un orangután de Borneo, especie en peligro de extinción

En medio de un panorama global marcado por la pérdida de biodiversidad, los nacimientos de especies amenazadas se convierten en eventos que captan la atención de expertos y público por igual. Más allá de la ternura que despiertan, estos momentos reflejan el estado actual de la conservación animal y los esfuerzos por evitar la desaparición de especies clave en los ecosistemas.

En este contexto, el nacimiento de un orangután de Borneo en el Zoo Aquarium de Madrid ha adquirido relevancia internacional. No solo se trata de la llegada de una nueva vida, sino de un hecho vinculado a la supervivencia de uno de los animales en peligro de extinción.

El ejemplar, un macho con un peso aproximado de kilo y medio, nació el pasado 2 de abril tras un periodo de gestación de ocho meses y medio. Desde entonces permanece bajo el cuidado de su madre, Surya, quien ha mostrado un comportamiento maternal constante, de acuerdo con información del zoológico.

Nace un orangután de Borneo en el zoológico de Madrid, especie en peligro de extinción Zoo Aquarium de Madrid

¡Así fue el nacimiento del bebé orangután!

El zoológico informó que la cría nació sin complicaciones y presenta un desarrollo favorable. Su peso, cercano a kilo y medio, se considera adecuado para su etapa inicial.

Surya, madre experimentada, suma con esta su cuarta cría. Desde el primer momento ha mantenido un vínculo cercano con el recién nacido. Imágenes difundidas por la institución muestran cómo lo sostiene de forma constante, una conducta esencial durante los primeros días de vida.

La cuidadora Maica Espinosa explicó que durante la lactancia la madre permanece inmóvil hasta que el pequeño termina de alimentarse.

Cuando el pequeño está mamando, todo se detiene. Ella se queda completamente quieta hasta que termina y, solo entonces, se desplaza para comer o realizar cualquier otra actividad.

El nombre del bebé será elegido mediante votación pública a partir de una lista propuesta por los cuidadores, lo que permitirá la participación de la sociedad en este proceso.

Nace un orangután de Borneo en el zoológico de Madrid, especie en peligro de extinción Zoo Aquarium de Madrid

¿Por qué el orangután de Borneo está en peligro crítico?

El orangután de Borneo está clasificado como especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una de las categorías más altas de riesgo de extinción.

En la actualidad, estos primates habitan en estado silvestre únicamente en las islas de Borneo y Sumatra, ubicadas en el sudeste asiático. Su población ha disminuido de forma considerable durante las últimas décadas debido a la intervención humana.

Diversos reportes señalan que el número de ejemplares ha pasado de cientos de miles a apenas decenas de miles en poco más de un siglo, lo que evidencia la magnitud del problema.

Nace un orangután de Borneo en el zoológico de Madrid, especie en peligro de extinción Zoo Aquarium de Madrid

El papel de los zoológicos en la conservación

El nacimiento de esta cría se enmarca en programas internacionales de reproducción en cautiverio. Estas iniciativas buscan preservar la diversidad genética de especies amenazadas y mantener poblaciones estables bajo cuidado humano.

Además de contribuir a la conservación, estos programas permiten informar al público sobre la situación de especies en riesgo y fomentar una mayor conciencia ambiental.

Instituciones como el Zoo de Madrid participan en estos esfuerzos con el objetivo de garantizar la supervivencia de animales que enfrentan condiciones críticas en su entorno natural.

Nace un orangután de Borneo en el zoológico de Madrid, especie en peligro de extinción Zoo Aquarium de Madrid

¿Cuáles son las amenazas que enfrentan los orangutanes?

La principal amenaza para el orangután de Borneo es la pérdida de su hábitat. La deforestación, relacionada con la expansión agrícola, la tala ilegal y el desarrollo de plantaciones de aceite de palma, ha reducido de forma significativa los bosques tropicales donde vive.

A este problema se suman la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies, actividades que afectan de manera directa a las crías, muchas veces capturadas para su venta.

De acuerdo con organizaciones como World Wildlife Fund y el sitio especializado Ecose, los orangutanes cumplen un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas, ya que ayudan a la dispersión de semillas y contribuyen a la regeneración de los bosques.

Nace un orangután de Borneo en el zoológico de Madrid, especie en peligro de extinción Zoo Aquarium de Madrid

El nacimiento de un orangután de Borneo en Madrid se integra a los esfuerzos globales por preservar una especie en riesgo crítico.

Este tipo de acontecimientos aporta información relevante sobre su reproducción, comportamiento y estado de conservación, al tiempo que refuerza la importancia de proteger los ecosistemas donde habita.

La continuidad de estos programas y la conservación de su entorno natural serán factores determinantes para el futuro de la especie.

Con información de AFP.