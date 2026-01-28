Planes con vista panorámica para celebrar el Día del Amor y la Amistad en CDMX

Si aún están buscando opciones para celebrar el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad está a la vuelta de la esquina y no hay mejor plan que compartir un momento especial con una vista espectacular de la Ciudad de México.

Ya sea para una cita en pareja, una salida con amigas o incluso un plan diferente en familia, estos miradores y espacios ofrecen experiencias únicas para disfrutar la ciudad desde lo alto y crear recuerdos inolvidables.

Rueda de la Fortuna Aztlán

Con una duración de entre 10 y 15 minutos por vuelta, la Rueda de la Fortuna del Parque Aztlán ofrece una vista espectacular del Lago de Chapultepec y parte de la ciudad desde 85 metros de altura.

Cada cabina cuenta con aire acondicionado, calefacción y conexión Bluetooth, lo que la convierte en una experiencia cómoda y perfecta para cualquier ocasión.

Además, existe una cabina VIP que incluye snacks, bebidas o vino; esta opción debe reservarse previamente a través de las redes sociales de Parque Aztlán e incluye dos vueltas.

Precio: 120 pesos por vuelta.

¿Cómo llegar?

Ubicación: Av. de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. La estación de Metro más cercana es Constituyentes, Línea 7 (naranja).

Mirador del Monumento a la Revolución

Este emblemático mirador permite disfrutar de una vista de 360° desde 52 metros de altura, o bien subir hasta los 65 metros para una experiencia aún más completa.

Precios:

-Entrada general: 170 pesos

-Estudiantes, menores de 13 años, profesores y personas de la tercera edad: 150 pesos

También hay paquetes especiales que pueden consultarse en su página oficial.

¿Cómo llegar?

Ubicación: Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Las estaciones de Metro más cercanas son Hidalgo y Revolución, Línea 2 (azul).

" data-width="auto">

Castillo de Chapultepec

Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, este castillo no solo ofrece vistas increíbles, sino también un recorrido lleno de historia, ya que fue residencia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota, y posteriormente sede del Colegio Militar.

Precios:

-Entrada general: 105 pesos

-Extranjeros: 210 pesos

¿Cómo llegar?

La estación de Metro más cercana es Chapultepec, Línea 1 (rosa).

Mirador de la Torre Latinoamericana

Desde 166 metros de altura, este mirador permite apreciar una de las vistas panorámicas más completas del Centro Histórico de la CDMX y sus alrededores.

Precios:

-Entrada general: 220 pesos.

-Niños (4 a 11 años): 170 pesos.

-INAPAM: 170 pesos.

¿Cómo llegar?

Ubicación: Eje Central Lázaro Cárdenas 2, piso 44, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Muy cerca del Metro Bellas Artes, Línea 2 (azul).

Lugares con vista panorámica romántica para este 14 de febrero Foto: Monumento a la Revolución

Cetro

Este mirador de alta tecnología, ubicado en el World Trade Center, permite disfrutar una vista panorámica moderna y diferente de la ciudad.

Precio: 250 pesos.

¿Cómo llegar?

Ubicación: Montecito 38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez. La estación de Metrobús más cercana es Poliforum.

Lugares con vista panorámica romántica para este 14 de febrero Foto: Mirador by CETRO

Bellini (World Trade Center)

Considerado uno de los miradores más famosos de la ciudad, Bellini es un restaurante giratorio ubicado en el piso 45 del World Trade Center. La experiencia completa dura aproximadamente 1 hora con 45 minutos, mientras se disfruta de la vista y una variedad de platillos.

¿Cómo llegar?

Ubicación: Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez. Metrobús Poliforum.

Ling Ling by Hakkasan

Este restaurante combina una vista espectacular con una propuesta de cocina asiática y coctelería, ideal para una celebración especial o una cita romántica.

¿Cómo llegar?

Ubicación: Paseo de la Reforma 509, Ciudad de México. La estación de Metro más cercana es Sevilla, Línea 1 (rosa).

Si lo que buscas es vivir un momento romántico, disfrutar una buena comida o simplemente admirar la ciudad desde otra perspectiva, estas opciones son ideales para celebrar el Día del Amor y la Amistad en pareja o con amigos, y regalarte una experiencia diferente sin salir de la CDMX.