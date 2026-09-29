Lego revela el primer set de Dragon Ball con Shenlong y Goku: Precio y fecha de venta en México

Apenas unos días después de que se anunció la colaboración entre Lego y Toei Animation para crear sets de Dragon Ball y el primero de los productos ya está listo. El universo creado por Akira Toriyama ya presentó la primera pieza que los coleccionistas podrán adquirir; el set Lego Icons Dragon Ball: Shenron & Goku.

El anuncio inicial mostraba las esferas del Dragón, las cuales sirven para convocar la presencia del Dragón Eterno Shenlong, quien emerge cuando todas están juntas. Ese era solo un indicio, pero nadie esperaba que se convirtiera en el personaje principal del primer set.

Dentro de los detalles cuenta con las siete esferas y está acompañado por una minifigura de Goku niño sobre la clásica nube.

Las esferas del dragón son parte clave del set de Lego. Redes Sociales Lego

¿Cuándo sale a la venta en México?

El lanzamiento mundial del set está programado para el mes de noviembre de 2026. Los miembros del programa Lego Insiders tendrán acceso anticipado a partir del 1 de noviembre. La venta general saldrá el 4 de noviembre en línea y en tiendas oficiales de la empresa en territorio nacional.

¿Cuántas piezas tiene el primer set de Lego Dragon Ball?

Diseñado especialmente para la línea de adultos cuenta con un total de 1,764 piezas. La figura de Shenlong alcanza dimensiones de más de 32 cm de altura, 24 cm de longitud y 26 cm de anchura, contando con extremidades y cabeza articuladas.

¿Cuánto costará y cómo comprarlo?

En México, el set Lego Icons Dragon Ball: Shenron & Goku tendrá un costo oficial de $3,799.00 pesos ya con impuestos y que se refleja en la web oficial.

El producto podrá adquirirse directamente a través de las tiendas físicas Lego Store en todo el país, así como en la tienda en línea oficial (lego.com).

La compra digital ofrecerá instrucciones interactivas en 3D mediante la aplicación Lego Builder.