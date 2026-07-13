Hengdian World Studios: El Hollywood de China donde graban tus C-dramas favoritos

¿Estás obsesionado con los C-dramas y te gustaría visitar China? Te tenemos una buena noticia: existe un estudio donde se graban los dramas históricos, un set a escala real llamado Hengdian World Studios.

El fenómeno global de las series chinas de época no para de romper récords de audiencia en todo el mundo; y esos majestuosos palacios de dinastías milenarias, así como los barrios comerciales del siglo XIX llenos de faroles rojos o los templos taoístas no son animaciones digitales, sino un lugar real que puedes visitar.

Bienvenidos a la provincia de Zhejiang, hogar del complejo de filmación más colosal del planeta: un parque temático y centro de producción audiovisual masivo que ha redefinido por completo el concepto del turismo de entretenimiento en Asia.

Hengdian World Studios Reddit

¿Qué es Hengdian World Studios en China?

Hengdian World Studios está ubicado en el poblado de Dongyang, cerca de la ciudad de Jinhua. Fundado a mediados de la década de 1990 por el conglomerado privado local bajo la visión de Xu Wenrong, el sitio transformó vastas hectáreas de campos agrícolas en una metrópolis del entretenimiento que hoy supera los 50 kilómetros cuadrados de extensión territorial.

La infraestructura del lugar incluye 13 bases operativas de grabación al aire libre y más de un centenar de foros techados de alta tecnología, así como hoteles temáticos, centros de convenciones de primer nivel, complejos deportivos y una fuerza laboral constante que mantiene vivo el entorno las 24 horas del día.

El complejo ha recibido a miles de producciones cinematográficas y televisivas de calibre internacional, incluyendo clásicos galardonados de la cinematografía de directores como Ang Lee.

Hoy en día, Hengdian World Studios es el corazón de los C-dramas de época, atrayendo a legiones de fanáticos que viajan miles de kilómetros con el único objetivo de pisar las mismas baldosas que sus actores favoritos.

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Los sets más populares de Hengdian World Studios

El Palacio del Emperador Qin: esta sección transporta al visitante a los siglos III y II antes de nuestra era. El set cuenta con murallas defensivas que se extienden por más de dos kilómetros y medio, rodeando un imponente complejo de 27 edificaciones individuales. El punto culminante del recorrido es la monumental escalinata central de 99 peldaños que conduce directamente hacia el gran salón del trono.

esta sección transporta al visitante a los siglos III y II antes de nuestra era. El set cuenta con murallas defensivas que se extienden por más de dos kilómetros y medio, rodeando un imponente complejo de 27 edificaciones individuales. El punto culminante del recorrido es la monumental escalinata central de 99 peldaños que conduce directamente hacia el gran salón del trono. El Jardín de los Palacios de las Dinastías Ming y Qing: se trata de una réplica perfecta de la Ciudad Prohibida de Pekín, que reproduce las estructuras más importantes de la corte de las últimas dos dinastías. A diferencia del monumento original, en esta réplica los viajeros pueden explorar los salones de la armonía suprema y caminar por los patios interiores.

se trata de una réplica perfecta de la Ciudad Prohibida de Pekín, que reproduce las estructuras más importantes de la corte de las últimas dos dinastías. A diferencia del monumento original, en esta réplica los viajeros pueden explorar los salones de la armonía suprema y caminar por los patios interiores. El Parque sobre la Pintura del Río: una recreación tridimensional de una de las obras pictóricas más famosas de la historia del arte oriental, atribuida originalmente al maestro Zhang Zeduan durante el periodo de la dinastía Song. El diseño de esta sección incluye canales de agua auténticos, puentes arqueados de piedra, posadas de madera de dos niveles y tiendas que emulan el antiguo comercio de la seda y las especias.

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¿Cómo visitar los Hengdian World Studios?

Transporte

La ruta más eficiente para los turistas extranjeros es tomar el tren de alta velocidad desde ciudades importantes como Shanghái o Hangzhou.

Si viajas desde la capital provincial de Zhejiang, el trayecto en los modernos trenes bala toma aproximadamente una hora hasta las estaciones más cercanas como Yiwu o la nueva terminal ferroviaria local, la cual te deja a escasos minutos del corazón de los estudios gracias a las líneas de metro y autobuses interconectados.

Mejor temporada

La mejor época del año para visitar los Hengdian World Studios es en primavera, debido al clima templado y los paisajes florecientes; sin embargo, también se recomienda en otoño, que ofrece días despejados.

Experiencias inmersivas

Una de las actividades recreativas más populares es el alquiler de trajes tradicionales conocidos popularmente como Hanfu. Dentro y en los alrededores de cada zona temática existen decenas de establecimientos especializados que ofrecen servicios completos que incluyen el préstamo de vestimentas de diversas dinastías, sesiones profesionales de peinado clásico y maquillaje de época.

Si lo que quieres es ver la grabación de un C-drama en tiempo real, puedes informarte a través de las cuentas oficiales de la aplicación local y los tableros de anuncios distribuidos en los accesos principales, donde se publican diariamente los horarios y las zonas específicas del parque en las cuales se está grabando (con acceso al público).

Hengdian World Studios representa mucho más que un conjunto de locaciones de filmación de C-dramas; es el testimonio viviente del orgullo cultural de una nación que ha decidido revivir su historia a través de la magia del entretenimiento masivo.