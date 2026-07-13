¡Prepara las maletas vacías! Estos son los outlets más baratos de Estados Unidos

¿Sabes cuáles son los outlets más baratos de Estados Unidos? Para miles de viajeros que cruzan la frontera hacia el país norteamericano, esta duda es esencial pues además de unas vacaciones para conocer, también se trata de hacer el tradicional shopping.

El turismo de compras convierte a los centros comerciales y outlets en lugares de peregrinación global donde la promesa de adquirir prendas de diseñador, calzado de alta gama y tecnología de punta a una fracción de su precio original transforma las compras en un emocionante deporte de alta competencia.

Hoy en día, los outlets en Estados Unidos son verdaderas miniciudades del ahorro, diseñadas con calles transitables al aire libre o pasillos climatizados gigantescos que albergan cientos de boutiques oficiales directas de fábrica.

Para planificar una excursión de compras exitosa en territorio estadounidense requieres algo más que una tarjeta de crédito; también se exige estrategia, conocimiento geográfico y el dominio de los secretos comerciales de cada estado.

Outlets más baratos en Estados Unidos Canva

¿Por qué son tan baratos los outlets en Estados Unidos?

Los outlets funcionan como el canal de salida natural para los excedentes de producción de las temporadas pasadas (lo que en la industria se conoce comercialmente como overstock).

Cuando una colección de invierno no se vende en su totalidad, esos lotes son empaquetados y enviados a los centros de descuento para liberar espacio en los almacenes principales.

Asimismo, las devoluciones de clientes y las prendas de transiciones estacionales encuentran aquí una segunda oportunidad de venta rápida bajo atractivas políticas de liquidación.

En segundo lugar, muchas de las firmas más populares diseñan líneas de ropa producidas de manera exclusiva para sus divisiones de descuento (denominadas MFO o Made For Outlet). Estas colecciones imitan los cortes y las estéticas de las líneas de pasarela pero utilizan procesos de producción a gran escala y materiales ligeramente más económicos, lo que permite reducir los costos de venta al público de forma drástica.

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Los outlets más baratos de Estados Unidos

Sawgrass Mills

¿Dónde? 12801 W Sunrise Blvd, Sunrise, FL

Sawgrass Mills es una megaestructura comercial que ostenta el título de ser el outlet techado más grande de todo el planeta Tierra. Está dividido en zonas comerciales que se extienden a lo largo de una estructura con forma de caimán.

El cuerpo principal del centro comercial alberga las tiendas de liquidación (conocidas como clearance centers) de marcas de alta demanda popular como Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Gap.

Para quienes buscan firmas de alta costura sin pagar precios prohibitivos, el ala exterior del complejo se denomina The Colonnade Outlets. Esta sección al aire libre concentra boutiques de la talla de Gucci, Prada, Burberry, Saint Laurent y Versace.

Woodbury Common Premium Outlets

¿Dónde? 498 Red Apple Ct, Central Valley, NY

Si vas de vacaciones a Nueva York y quieres destinar una parte del presupuesto a compras, acude a las afueras de la ciudad a los Woodbury Common Premium Outlets.

La manera más práctica y libre de estrés para visitarlo es abordar los autobuses oficiales de la línea ShortLine / Coach USA que parten a intervalos regulares desde la terminal de autobuses de Port Authority en el corazón de Manhattan.

Alberga más de 250 marcas internacionales y es considerado por los especialistas como el mejor sitio para adquirir prendas de invierno de alta calidad a precios reducidos, especialmente en las tiendas oficiales de The North Face, Columbia, Timberland y Michael Kors.

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Las Vegas North Premium Outlets

¿Dónde? 875 S Grand Central Pkwy, Las Vegas

Las Vegas North Premium Outlets está ubicado en la zona del Downtown de Las Vegas, Nevada, a tan solo unos diez minutos de distancia de los hoteles más famosos del Strip.

Con más de 175 tiendas de diseñadores reconocidos a escala global, este complejo al aire libre destaca por su distribución lineal y limpia que facilita recorrerlo con rapidez.

Es el sitio predilecto en el oeste de los Estados Unidos para adquirir mezclilla de alta durabilidad en los locales oficiales de Levi's, ropa casual en Ralph Lauren y calzado deportivo de colección en los enormes establecimientos de Converse, Vans y Under Armour.

San Marcos Premium Outlets

San Marcos Premium Outlets es un complejo gigantesco que, sumado a su centro comercial gemelo adyacente, conforma una de las zonas de compras más grandes y baratas de todo el continente americano.

Es especialmente popular para los viajeros que visitan por carretera las principales metrópolis tejanas o aquellos que suben desde la frontera mexicana en viajes dedicados exclusivamente al abastecimiento comercial.

San Marcos es mundialmente famoso por ofrecer precios extremadamente bajos en artículos de piel, equipaje de viaje de alta durabilidad en Samsonite, herramientas y ropa de trabajo resistente en los locales oficiales de Dickies y Carhartt.

La experiencia de cazar descuentos en los outlets más baratos de Estados Unidos es algo que vale la pena hacer una vez en la vida.