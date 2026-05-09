Entre rave y alta moda: Björk sorprende con extravagante look en Venecia

Hablar de Björk es hablar de una artista que nunca ha entendido la moda como un simple complemento. Para ella, cada atuendo es una declaración artística, una extensión de su universo musical y emocional. Y eso quedó claro una vez más durante su reciente aparición en la Bienal de Venecia, donde logró transformar un evento cultural en un auténtico espectáculo visual.

La cantante islandesa llegó al evento para participar como DJ y ofrecer una sesión cargada de sonidos electrónicos y atmósferas rave. Sin embargo, además de la música, fue su extravagante look el que terminó robándose todas las miradas.

La intérprete apareció usando una pieza de la colección otoño 2026 de Bottega Veneta, diseñada por Louise Trotter. El vestido, en tono rosa chicle y de largo hasta los tobillos, estaba confeccionado con agujas de fibra de vidrio recicladas que se movían con cada paso, creando un efecto escultórico casi hipnótico.

Lejos de parecer incómoda o limitada por la estructura de la prenda, Björk se mostró energética, bailando y disfrutando de la fiesta como si el vestido hubiera sido diseñado específicamente para una noche de techno futurista.

Un look entre lo alienígena y la alta costura

El estilismo no terminó con el vestido. La cantante complementó el conjunto con una máscara dorada creada por su colaborador habitual, James Merry, reconocido por sus elaboradas piezas faciales inspiradas en flores, criaturas y elementos fantásticos.

Además, añadió un voluminoso sombrero confeccionado por la diseñadora Myah Hasbany, quien creó la pieza como parte de su colección de graduación en Central Saint Martins de Londres.

El accesorio, elaborado con mohair tejido a mano y adquirido a través de eBay, estuvo inspirado en leyendas sobre ovnis en Texas. Según la propia diseñadora, la creación imaginaba cómo las personas que ocultaron un supuesto accidente extraterrestre podrían terminar transformándose en seres alienígenas.

El resultado final fue un look imposible de ignorar con una mezcla de ciencia ficción, rave, moda y arte contemporáneo que solamente Björk podría llevar con total naturalidad.

Björk y la moda: una relación histórica

La conexión entre Björk y la moda lleva décadas construyéndose. Desde los años 90, la artista ha convertido cada aparición pública en una experiencia visual que desafía las reglas tradicionales de las alfombras rojas.

Uno de sus momentos más recordados sigue siendo el icónico vestido de cisne que utilizó en los premios Oscar de 2001, diseñado por Marjan Pejoski. Aunque en aquel momento fue objeto de burlas, hoy es considerado una de las imágenes más importantes de la cultura pop y de la historia de la moda.

A lo largo de su carrera también ha trabajado con figuras legendarias como Alexander McQueen, quien diseñó la inolvidable portada de su álbum Homogenic, así como con Iris van Herpen, famosa por fusionar tecnología, ciencia y alta costura.

En años recientes, Björk también ha apostado por diseños de Jonathan Anderson para Loewe, además de creaciones de Noir Kei Ninomiya, Moncler, Robert Wun y Maison Margiela Artisanal.

Más que ropa: la construcción de un personaje artístico

La artista islandesa nunca ha seguido tendencias. En realidad, ha construido su propia narrativa estética basada en conceptos relacionados con la naturaleza, tecnología y los mundos fantásticos.

Su estilo ha evolucionado hacia algo que muchos especialistas definen como “art-wear”, una corriente donde la ropa deja de ser moda convencional para convertirse en una pieza artística.

Las texturas imposibles, las máscaras faciales, las estructuras tridimensionales y los materiales poco comunes forman parte esencial de su identidad visual. Para Björk, vestirse significa habitar personajes y crear universos.

Björk Especial

En los últimos años, incluso ha reemplazado el maquillaje tradicional por máscaras y esculturas faciales que la transforman en criaturas híbridas entre humano, planta y ser extraterrestre.

La reina de la extravagancia sigue más vigente que nunca

Mientras gran parte de las celebridades apuesta por looks seguros, Björk continúa demostrando que la moda también puede ser arriesgada y profundamente artística.

Su aparición en Venecia no solo confirmó su amor por la música electrónica y la experimentación visual, sino que también recordó por qué sigue siendo una referencia obligada dentro de la cultura pop global.

Björk Especial

En una época dominada por estilos repetitivos, Björk continúa apostando por la originalidad absoluta. Y quizás por eso, décadas después de su debut, sigue siendo una de las figuras más fascinantes e impredecibles del entretenimiento y la moda.

AAAT*