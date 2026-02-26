Coach lanza el accesorio más cute del año: libros en miniatura

En plena era del scroll infinito, Coach decidió hacer algo inesperado: recordarnos el placer de abrir un libro físico. Y lo hizo con el accesorio más cute del año: mini libros completamente legibles convertidos en charms de bolso.

Coach lanza su nueva campaña primavera 2026

Bajo el nombre ‘Explore Your Story’, su campaña Primavera 2026 no es solo una propuesta estética, sino una declaración generacional. Inspirada en una escucha activa a la Generación Z alrededor del mundo, la firma neoyorquina detectó una tensión muy clara: vivimos hiperconectados, consumiendo contenido breve y fugaz, pero al mismo tiempo anhelamos historias profundas que nos transformen.

La icónica bolsa Tabby se reinventa con una colección de doce mini libros que se abren y pueden leerse. IG bryantvonwoodson

La campaña —presentada en el corazón de Nueva York— se materializa en dos cortometrajes dirigidos por Marcus Ibanez y fotografiados por Elaine Constantine. En ellos, la lectura deja de ser un acto pasivo para convertirse en un detonador visual: cada vez que alguien abre un libro, el espacio a su alrededor se transforma.

Una metáfora perfecta de lo que ocurre cuando una historia nos atraviesa y cambia la forma en la que vemos el mundo.

La campaña “Explore Your Story” fusiona moda y literatura. IG coach

¿Quiénes protagonizan la nueva campaña de Coach?

La campaña reúne a embajadoras globales como Elle Fanning y Storm Reid, junto a la artista coreana SOYEON y la cantautora japonesa Lilas Ikuta. También participan la estrella del deporte Paige Bueckers y la cantante china Shan Yichun.

Cine, música y deporte convergen bajo un mismo lema: “The Courage to Be Real”, la invitación de la marca a abrazar la autenticidad.

Celebridades globales como Elle Fanning y Storm Reid protagonizan la campaña que celebra la autenticidad. IG coach

¿Cómo son los mini book charms de Coach?

El protagonista es un detalle que ya está obsesionando a las fashion girlies lectoras: los book charms. La icónica bolsa Tabby —uno de los modelos más reconocibles de la casa— se reinventa con una colección de doce mini libros que no son simples réplicas decorativas: se abren, tienen páginas impresas y se pueden leer. Sí, literalmente llevas una biblioteca colgando de tu bolso.

Títulos como Sense and Sensibility y I Know Why the Caged Bird Sings inspiran charms que hablan de autoexpresión y sensibilidad. IG coach

Entre los títulos seleccionados están Sense and Sensibility de Jane Austen; I Know Why the Caged Bird Sings de Maya Angelou; I'll Give You the Sun de Jandy Nelson; y The Forest of Wool and Steel de Natsu Miyashita.

Para hacer realidad esta biblioteca portátil, la marca colaboró con Penguin Random House en Estados Unidos y con editoriales independientes en Asia. La selección de títulos también fue co-creada con comunidades Gen Z y plataformas culturales como China Youth Daily, reforzando la idea de que las historias no se construyen en aislamiento, sino en comunidad.

¿Dónde comprar en México los mini books charms de Coach?

En México, la colección Primavera 2026 estará disponible en boutiques físicas y en el sitio oficial a partir de mediados de marzo. Eso sí: los book charms que aparecen en la campaña no llegarán al país, un detalle que casi los convierte en piezas de colección y objeto de deseo inmediato.

Coach colaboró con editoriales internacionales para crear charms literarios reales. IG bryantvonwoodson

En un mundo sobreestimulado, donde todo parece medirse en segundos, desacelerar para leer una historia larga se vuelve un acto casi revolucionario. Coach entendió que, para la Generación Z, cargar un libro —aunque sea en miniatura— es también una forma de decir quién eres.