Los hospitales embrujados y la mítica Clínica Psiquiátrica San Rafael despiertan un profundo escalofrío en la Ciudad de México debido a las perturbadoras historias de terror que resuenan en su antiguo terreno.

Investigaciones confirman que este recinto, fundado a mediados del siglo XX por la Orden de San Juan de Dios, operó durante décadas antes de ser demolido.

Hospitales embrujados de la CDMX: qué pasó en la Clínica San Rafael que aún ronda la zona Canva

La oscura historia detrás de la antigua Clínica San Rafael

La Clínica Psiquiátrica San Rafael fue un centro de salud mental edificado en la delegación Tlalpan en 1947, célebre por aplicar tratamientos sumamente agresivos a sus internos.

En sus pasillos se practicaba habitualmente la terapia electroconvulsiva (tratamiento psiquiátrico que induce convulsiones mediante estímulos eléctricos) como método de control.

Los testimonios de antiguos pacientes describen un entorno de encierro estricto donde los gritos y el sufrimiento marcaron la memoria del inmueble.

El objetivo inicial de rehabilitar a personas con trastornos mentales se vio ensombrecido por leyendas que hablaban de diagnósticos erróneos y reclusiones forzadas.

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Exorcismos y tratamientos extremos dentro del manicomio de Tlalpan

Los mitos urbanos sobre el hospital señalan que en este psiquiátrico se realizaban prácticas religiosas extremas combinadas con la medicina tradicional.

A diferencia de otros centros de la época, diversos relatos afirman que los monjes a cargo autorizaban sesiones de exorcismo cuando consideraban que el origen del padecimiento no era orgánico.

Este sincretismo (fusión de doctrinas o creencias diferentes) entre la ciencia médica y el rito religioso alimentó el misticismo oscuro de la clínica.

La atmósfera del lugar se volvió un referente para los amantes de las historias de terror y las manifestaciones paranormales en la capital.

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Apariciones paranormales y la leyenda del niño de los pasillos

El fenómeno más reportado en este hospital embrujado describe la silueta de un menor de edad deambulando por las salas y los jardines de la institución.

Los testigos aseguraban que la aparición solía jugarle bromas al personal de enfermería y a los médicos de guardia durante las madrugadas.

Asimismo, se hablaba de la presencia de una sombra densa en la sección de las celdas de aislamiento que infundía un miedo inexplicable.

Estas manifestaciones paranormales persistieron en el imaginario colectivo incluso después de que el hospital cerrara sus puertas de forma definitiva en el año 2009.

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El centro comercial que sustituyó al terror de San Rafael

Tras la clausura y demolición total del complejo médico, el terreno se transformó por completo para dar paso a un moderno centro comercial.

Los aficionados al misterio sostienen que las energías del pasado siguen manifestándose en las tiendas y estacionamientos subterráneos del lugar.

Trabajadores nocturnos del nuevo complejo comercial reportan ruidos extraños, bajas repentinas de temperatura y sombras que cruzan los pasillos vacíos.

A pesar de la modernidad y el flujo constante de compradores, el sitio conserva su lugar de honor en la mitología urbana de la CDMX.

El misticismo y las leyendas urbanas que rodean a los antiguos centros de reclusión nos invitan a reflexionar sobre la evolución de la medicina y los misterios que la mente humana aún resguarda.

Si visitas el sur de la capital, recuerda que bajo las luces de la modernidad a veces yacen los ecos del pasado. ¿Te atreverías a recorrer sus pasillos al caer la noche?