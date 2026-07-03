¿Te gusta Metallica? No te pierdas el concierto sinfónico: fecha y costo

Si eres fan de Metallica y te gustaría vivir una experiencia diferente, prepárate para disfrutar de un concierto sinfónico que reunirá algunos de los mayores éxitos de la legendaria banda de heavy metal.

Imagina escuchar temas como Enter Sandman, Nothing Else Matters o Master of Puppets interpretados por una orquesta en vivo. Si quieres asistir, aquí te contamos todos los detalles sobre este espectáculo en la Ciudad de México.

Concierto sinfónico de Metallica

El concierto es organizado por la Filarmónica de las Artes, bajo la dirección de Odette Waller, y contará con la participación de la cantante mexicana Prudence.

También reunirá al guitarrista Kike Jiménez y contará con la producción de Diego Careaga Medina, Abraham Vélez Godoy, Grupo de las Artes y DunkelArts, quienes prometen ofrecer una experiencia que combinará la fuerza del rock con la elegancia de la música sinfónica.

¿Cuándo es el concierto sinfónico de Metallica en CDMX?

Si te gustaría asistir, las funciones se realizarán únicamente durante dos fechas en julio el viernes 3 y el sábado 4.

El concierto tendrá como sede el Auditorio Fra Angelico, ubicado dentro del Centro Universitario Cultural (CUC). Los boletos tienen precios que van de 350 a 500 pesos, dependiendo de la zona elegida.

El evento está recomendado para personas mayores de 8 años, mientras que no se permitirá el acceso a menores de 4 años.

¿Cómo llegar al Centro Universitario Cultural?

El Centro Universitario Cultural (CUC) se encuentra en Odontología 35, Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Si planeas llegar en transporte público, la opción más sencilla es bajar en la estación Copilco de la Línea 3 del Metro. Desde ahí, el recinto se encuentra a aproximadamente 9 minutos caminando, de acuerdo con Google Maps.

Si eres seguidor de Metallica o simplemente disfrutas de las reinterpretaciones orquestales, este concierto representa una excelente oportunidad para escuchar algunos de los clásicos más emblemáticos de la banda en un formato completamente diferente.