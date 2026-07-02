¿Cómo ver luciérnagas en Los Dinamos 2026? Fechas y costos

Durante julio, uno de los espectáculos naturales más esperados del verano podrá vivirse sin salir de la Ciudad de México. El Susurro de las Luciérnagas regresará a Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras, con recorridos nocturnos para observar a estos insectos luminosos en su hábitat natural.

La experiencia se realizará en el Tercer Dinamo y combinará avistamiento de luciérnagas, plática entomológica, teatro al aire libre, degustación de té orgánico con pan artesanal y la posibilidad de quedarse a acampar.

El recorrido está pensado para familias, parejas, grupos de amigos, amantes de la naturaleza y personas que buscan una actividad distinta en la Ciudad de México durante la temporada de lluvias.

¿Cuándo será el avistamiento de luciérnagas en Los Dinamos?

El recorrido El Susurro de las Luciérnagas se realizará durante julio de 2026 en fechas limitadas.

Las fechas confirmadas son:

Sábado 4 de julio

Sábado 11 de julio

Sábado 18 de julio

Sábado 25 de julio

Domingo 26 de julio, fecha especial exclusiva para mujeres

El horario de la experiencia es de 17:00 a 21:00 horas, aunque se recomienda llegar con anticipación para el registro y las indicaciones previas al recorrido. La actividad tiene una duración aproximada de cuatro horas.

¿Cuánto cuesta el recorrido de luciérnagas en Los Dinamos?

El costo general del recorrido es de 600 pesos por persona. Este precio incluye las actividades principales de la experiencia: bienvenida, degustación, plática sobre luciérnagas, función de teatro y recorrido guiado nocturno.

Quienes quieran quedarse a acampar podrán hacerlo con un costo adicional de 150 pesos por persona. Es importante considerar que, para el camping, los asistentes deben llevar su propio equipo.

Luciérnagas Joaquin Sanluis

¿Qué incluye El Susurro de las Luciérnagas?

La experiencia comienza antes de que caiga la noche.

Primero, los visitantes reciben una degustación de té orgánico con pan artesanal, pensada como una bienvenida para entrar en ambiente mientras el bosque comienza a oscurecer.

Después se realiza una plática entomológica, donde especialistas explican cómo viven las luciérnagas, por qué brillan, cuál es su ciclo de vida y qué papel cumplen dentro del ecosistema.

La actividad continúa con una función de teatro de títeres y sombras al aire libre, una propuesta cultural que acompaña el recorrido con una narrativa vinculada a la naturaleza.

Las luciérnagas suelen encontrarse en zonas boscosas Canva

Finalmente llega el momento más esperado: el avistamiento guiado de luciérnagas en los senderos del Tercer Dinamo.

¿Por qué aparecen luciérnagas en julio?

La temporada de luciérnagas coincide con la época de lluvias y con su ciclo reproductivo.

Durante algunas semanas del año, estos insectos emiten destellos de luz para comunicarse y encontrar pareja. Ese fenómeno natural convierte los bosques húmedos en escenarios iluminados por pequeñas señales verdes o amarillentas.

Aunque para los visitantes parece un espectáculo mágico, para las luciérnagas es parte esencial de su reproducción. Por eso, los recorridos deben hacerse con cuidado, sin luces fuertes, sin ruido excesivo y sin invadir las zonas donde habitan.

¿Dónde será el recorrido de luciérnagas?

El avistamiento se realizará en el Tercer Dinamo, dentro del Parque Nacional Los Dinamos, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Los Dinamos es una de las zonas boscosas más importantes de la Ciudad de México. Sus senderos, ríos, barrancas y áreas verdes lo convierten en un refugio natural dentro de la capital.

Durante julio, ese entorno se vuelve ideal para observar luciérnagas, siempre que se respeten las indicaciones de los guías y se mantenga una visita responsable.

¿Cómo reservar para ver luciérnagas en Los Dinamos?

El cupo es limitado, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Las reservaciones se realizan a través de redes sociales de los organizadores o por WhatsApp en los siguientes números:

55 2517 9150

55 6120 7195

55 4365 8154

Debido a que se trata de una actividad de temporada, los lugares pueden agotarse rápido, especialmente en las fechas de sábado.

¿Qué llevar al avistamiento de luciérnagas?

Para disfrutar la experiencia y evitar afectar a las luciérnagas, los organizadores recomiendan acudir preparado.

Lo ideal es llevar:

Ropa cómoda y oscura

Impermeable o chamarra para lluvia

Botas o tenis antiderrapantes

Linterna, de preferencia con luz tenue o filtro rojo

Termo o taza

Agua

Repelente biodegradable, si es necesario

Equipo propio de camping, si se va a acampar

También es importante evitar perfumes intensos, música, flash de cámaras y cualquier luz fuerte durante el recorrido.