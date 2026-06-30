¡La fiesta no termina en Jalisco! Opciones para hacer después de los partidos del Mundial

Los cuatro partidos planeados para jugarse en Guadalajara como sede mundialista, llegaron a su fin, pero eso no significa que la fiesta haya terminado en Jalisco. Existen muchas razones para seguir visitando este estado en el marco del Mundial.

¿Qué hacer en Jalisco durante la fiesta mundialista?

Aunque los partidos en Guadalajara llegaron a su fin, sigue habiendo muchas actividades por realizar. En entrevista la Lic. Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, compartió que lanzaron un pasaporte con 39 rutas para conocer Jalisco.

Estas se inspiran en los 39 días que dura el Mundial. El pasaporte lo puedes encontrar en los módulos de información turística e incluye destinos como Tequila, Chapala, Cocula, Costalegre, Tapalpa, Mazamitla y la región de los Altos de Jalisco.

Cada una de estos sitios tiene un gran valor turístico, cultural e histórico. Jalisco es un estado con 400 kilómetros de costa y 12 pueblos mágicos, por lo que los turistas tienen mucho por recorrer y probar, pues su gastronomía es una de las más representativas del país.

Ya sea que te guíes por este pasaporte, por el planeador de viajes disponible en el sitio web Visita Jalisco o por su herramienta de inteligencia artificial “La TapatIA”, razones sobran para visitar este estado lo que queda del mundial y todo el año.

La Secretaría de Turismo de Jalisco lanzó un pasaporte para conocer el estado Gobierno de Jalisco

Experiencias imperdibles en Guadalajara y la Zona Metropolitana de Jalisco

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA). Alberga dos de las obras maestras del célebre muralista mexicano José Clemente Orozco, además de contar con salas de exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional.

(MUSA). Alberga dos de las obras maestras del célebre muralista mexicano José Clemente Orozco, además de contar con salas de exposiciones de arte contemporáneo nacional e internacional. Museo de Arte de Zapopan (MAZ). Es la única institución pública de Jalisco dedicada solo al arte contemporáneo. Destaca por su curaduría comprometida con el pensamiento crítico.

(MAZ). Es la única institución pública de Jalisco dedicada solo al arte contemporáneo. Destaca por su curaduría comprometida con el pensamiento crítico. Tequila LAB . Ofrece una experiencia museística e inmersiva dedicada al tequila; fue creado en colaboración entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para honrar la identidad, la tradición y la ciencia detrás del agave.

. Ofrece una experiencia museística e inmersiva dedicada al tequila; fue creado en colaboración entre el Gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para honrar la identidad, la tradición y la ciencia detrás del agave. Planetario y Centro Interactivo de Jalisco . Es considerado uno un de los mejores equipadas del mundo; fusiona la astronomía, la experimentación física y la innovación del siglo XXI en un entorno completamente interactivo para todas las edades.

. Es considerado uno un de los mejores equipadas del mundo; fusiona la astronomía, la experimentación física y la innovación del siglo XXI en un entorno completamente interactivo para todas las edades. Acuario Michin. Fusiona la biodiversidad acuática y terrestre con la cosmovisión, historia y leyendas de las culturas prehispánicas de México.

Este espacio rinde homenaje a los pueblos originarios mediante la división de sus instalaciones en cinco pabellones temáticos, cada uno inspirado en una cultura y una deidad indígena diferente.

3 pueblos mágicos de Jalisco, más allá de Tequila

Ajijic. Es un pueblo mágico que estaca por sus calles empedradas , sus murales artísticos en las fachadas, sus galerías de arte y su ambiente bohemio único.

Se encuentra ubicado sobre la ribera norte del Lago de Chapala, a solo 45 kilómetros al sur de Guadalajara, es decir, menos de una hora de distancia en automóvil.

, sus murales artísticos en las fachadas, sus galerías de arte y su ambiente bohemio único. Se encuentra ubicado sobre la ribera norte del Lago de Chapala, a solo 45 kilómetros al sur de Guadalajara, es decir, menos de una hora de distancia en automóvil. Mazamitla. Es conocida como la "Suiza Mexicana" ; lánzate a disfrutar su frío serrano, cabañas acogedoras, bosques de pino y deportes de aventura, además de la hermosa cascada de “El Salto”.

Este pueblo mágico se ubica al sur de Jalisco, en la zona montañosa de la Sierra del Tigre, a 124 kilómetros de Guadalajara, es decir, menos de dos horas de viaje en carretera.

; lánzate a disfrutar su frío serrano, cabañas acogedoras, bosques de pino y deportes de aventura, además de la hermosa cascada de “El Salto”. Este pueblo mágico se ubica al sur de Jalisco, en la zona montañosa de la Sierra del Tigre, a 124 kilómetros de Guadalajara, es decir, menos de dos horas de viaje en carretera. San Sebastián del Oeste. Este antiguo pueblo minero en la Sierra Madre Occidental, se identifica por sus calles empedradas, fachadas blancas e iglesias centenarias que parecieran haberlo dejado detenido en el tiempo.

Si viajas a Puerto Vallarta, esta opción es perfecta para salir un poco de la playa, pues se localiza a alrededor de 65 kilómetros al este de ahí, lo que significa poco más de una hora de viaje.

Ajijic es uno de los 12 pueblos mágicos de Jalisco Gobierno de Jalisco

Jalisco se convirtió en la sede más mexicana del Mundial

Coreanos bebiendo cantaritos, el baile masivo del Gangnam Style y, por supuesto, el mariachi, la gastronomía y la hospitalidad de su gente, hicieron que Guadalajara se posicionara como una de las sedes favoritas en este Mundial 2026, pero hay más.

De acuerdo a la Lic. Michelle Fridman Hirsch, la gran oferta turística que posee Jalisco es lo que la ha convertido en una sede inigualable.

Por esa razón, más allá del estadio Akron y la fiesta mundialista que se ha vivido en el Fan Fest del centro histórico de Guadalajara, se han llevado a cabo otras actividades para incentivar el turismo.

Vibra Jalisco ha sido un eje, con pantallas gigantes para ver los partidos en diferentes puntos del estado, incluyendo sus 12 pueblos mágicos y sitios emblemáticos como Puerto Vallarta y la Ribera de Chapala.

Pero como no todo es futbol, en estos espacios también se han llevado a cabo conciertos, muestras gastronómicas; hay juegos mecánicos y activaciones familiares, lo que permite que toda la familia encuentre diversión.

Como explica la secretaria, la diversión, actividades culturales y la calidez como anfitriones es lo que ha hecho de Jalisco una sede tan atractiva y, al mismo tiempo, segura para los turistas de todo el mundo.

Esto tiene un impacto muy positivo para la entidad, pues el Mundial es una ventana para el mundo. Justo como explica la secretaria, además de la derrama económica directa, la exposición que ha tenido Jalisco es invaluable.

Definitivamente, el Mundial ha posicionado a Jalisco como uno de los epicentros del futbol, pero también es y será uno de los destinos turísticos más importantes del país. La prueba son todas las actividades que puedes hacer más allá del futbol.