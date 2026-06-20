Guadalajara arrasa con las demás sedes del Mundial 2026 en popularidad

Guadalajara, Jalisco, toma la delantera en la carrera digital por ser la mejor sede de todas del Mundial 2026 tras la primera semana de actividades; el par de juegos en la entidad (Chequia vs Coreal del Sur y México vs Corea del Sur) y la alta asistencia del Fan Festival de la FIFA han tenido alto impacto en redes sociales.

Tras un corte de caja de cuatro redes sociales (Instagram, X, Facebook y tiktok), la sede tapatía es la que más audiencia acumula: 1,973, 487.

Hasta el conteo de 512 publicaciones, Guadalajara es líder de popularidad por encima de grandes ciudades como Los Ángeles (991,884) y Atlanta (923,832), en Estados Unidos.

El top-5 lo completas los Host City de Monterrey (920,465) y CDMX (777,400), ésta última con el duelo inaugural en que México se impuso por 2-0 a la Selección de Sudáfrica en el renovado Estadio Ciudad de México.

Le siguen Kansas City (585,691), Philadelphia (268,993), Houston (208,719), Nueva York/New Jersey (177,018) y Vancouver (148,628).

Fuera del Top-10 quedaron por menos de las 100 mil impresiones las sedes mundialistas de Dallas (74,792), San Francisco (39, 389), Toronto (24,569), Seattle (15,856) , Miami (6,196) y Boston (6,168).

Popularidad por red social

Las tres sedes mexicanas están en el top-5 de mayor impacto digital. Cortesía: Guadalajara 2026

No todo ha sido perfecto en Guadalajara

El Fan Festival de Guadalajara ha tenido una respuesta positiva de los aficionados, al tratarse de una sede de gran impacto turístico. Ubicado en la Plaza de la Liberación, la hacen epicentro de las pasiones mundialistas para mirar los partidos en vivo y en pantallas gigantes.

Pero en un par de ocasiones ha registrado incidentes por alcanzar su aforo límite, con 18 mil espectadores.

El día de la inauguración del Mundial 2026 (11 de junio), cientos se quedaron afuera, montaron guardia en los accesos con la esperanza de ingresar conforme los visitantes se marchaban. De igual modo, peleas entre aficionados en aparente estado de ebriedad fueron reportadas.

Recientemente se reportó un portazo en el Fan Fest Guadalajara. Decenas de personas tumbaron una pared; no se reportaron personas heridas, pese a que las imágenes en redes sociales mostraban a personas que tropezaron durante la invasión.

El comité organizador recurrió a extender el Fan Festival con una sede alterna, en el Auditorio Benito Juárez, ubicado en calle Mariano Bárcena s/n, Zapopan, donde también se han agregado conciertos con bandas de renombre nacional.