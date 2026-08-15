Cuando pensamos en el bienestar de nuestros hogares, con frecuencia separamos la atención médica humana de los cuidados que reciben los animales con los que convivimos. Sin embargo, en un mundo interconectado, la salud humana, la sanidad animal y el equilibrio ambiental están indisolublemente ligados.

Este principio es el eje de One Health ("Una Sola Salud"), una perspectiva integral respaldada por expertos internacionales como la Dra. Jacqueline Coyoli, Coordinadora Técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México.

El concepto de One Health promueve una visión sistémica: incorporar a un nuevo integrante al hogar implica la responsabilidad ética y sanitaria de salvaguardar el entorno colectivo. La convivencia estrecha con animales de compañía exige comprender que los microorganismos, parásitos y patógenos no respetan las fronteras entre especies. Por ello, proteger a las mascotas es, en un sentido estricto, la primera línea de defensa para la salud pública familiar.

"One Health": ¿Por qué la salud de tu mascota determina el bienestar de todo tu hogar? Canva

El valor de la medicina preventiva veterinaria

Tradicionalmente, la visita al veterinario se ha percibido como una medida reactiva ante la aparición de síntomas. No obstante, la medicina preventiva transforma esta dinámica. La aplicación oportuna de esquemas de vacunación y el control constante de parásitos internos y externos reducen drásticamente la exposición a enfermedades vectoriales o contagiosas.

Padecimientos cotidianos como la presencia de pulgas, garrapatas o ácaros no solo generan severas molestias e infecciones en las mascotas, sino que actúan como vectores de organismos patógenos e infecciones dermatológicas o gastrointestinales que pueden afectar a los tutores.

De igual forma, patógenos ambientales que ingresan al hogar a través del calzado, la ropa o mediante el contacto fortuito con fauna silvestre representan un riesgo permanente para animales no inmunizados, aun si estos no salen a la calle.

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Personalización y asesoría profesional

Cada entorno doméstico posee dinámicas únicas. Factores como el área geográfica, la presencia de insectos como los mosquitos o el contacto indirecto con otros animales determinan los riesgos específicos a los que está expuesta una comunidad familiar.

Por este motivo, el diseño de estrategias preventivas —como la elección de protocolos de inmunización o tratamientos endectocidas de acción prolongada— debe realizarse de manera individualizada y bajo la estricta guía de un profesional veterinario.

"One Health": ¿Por qué la salud de tu mascota determina el bienestar de todo tu hogar? Canva

Un compromiso compartido

Apostar por la medicina preventiva no solo previene cuadros clínicos dolorosos en los animales y evita costos financieros elevados derivados de tratamientos de urgencia, sino que fortalece una alianza estratégica entre tutores y veterinarios.

Asumir el enfoque One Health en la vida cotidiana nos permite construir espacios domésticos seguros, donde el cuidado consciente de las mascotas se traduce en bienestar y tranquilidad para todos los miembros del hogar.