Conocer la historia del ratón de los dientes de leche o Ratón Pérez nos transporta a una de las tradiciones infantiles más queridas de la cultura hispana, cuyo origen formal combina la literatura de la corte real con antiguas creencias populares sobre la caída de los primeros dientes.

Esta figura mágica ha consolado a generaciones de niños al transformar la pérdida de una pieza dental en una emocionante recompensa nocturna bajo la almohada.

La historia del Ratón Pérez: el origen del entrañable ratón de los dientes de leche Canva

¿Cuál es el origen histórico del Ratón Pérez?

La creación oficial del Ratoncito Pérez tal como se conoce hoy tuvo lugar en España a finales del siglo XIX. Hacia 1894, la reina regente María Cristina de Habsburgo encargó al sacerdote jesuita y escritor Luis Coloma la tarea de escribir un cuento infantil para calmar y reconfortar a su hijo, el futuro rey Alfonso XIII (apodado cariñosamente Buby), a quien se le acababa de caer su primer diente de leche a los ocho años.

El padre Coloma dio forma a una narración conmovedora donde el roedor vivía dentro de una caja de galletas en el sótano de una confitería madrileña, muy cerca del Palacio Real.

En el relato, el pequeño animal burlaba gatos y peligros para visitar la habitación del monarca niño y dejarle un regalo tras recoger su pieza dental, convirtiendo un evento biológico en una lección de empatía hacia los niños menos favorecidos de la ciudad.

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¿Por qué se eligió a un ratón para recoger los dientes de leche?

La elección de un roedor no fue una casualidad literaria aislada, sino el reflejo de raíces folclóricas europeas mucho más antiguas.

Biológicamente, los ratones y demás roedores poseen incisivos fuertes que crecen continuamente durante toda su vida; por ello, en diversas culturas ancestrales existía la superstición de encomendar o quemar los dientes caídos invocando a estos animales, con el deseo simbólico de que los nuevos dientes permanentes del infante crecieran tan fuertes y sanos como los de un ratón.

Asimismo, en Francia ya existía desde el siglo XVIII el antecedente literario del cuento de hadas La Bonne Petite Souris (El buen ratoncito) de Madame d'Aulnoy, donde un ratón interviene mágicamente contra un rey malvado. Esta confluencia entre mitos campesinos y relatos europeos preparó el terreno para que la imagen de un roedor benevolente se consolidara como el guardián predilecto de la dentición infantil.

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¿Cómo funciona la tradición del Ratón Pérez en la actualidad?

El ritual contemporáneo se ha mantenido prácticamente intacto en los hogares de habla hispana a lo largo de décadas. Cuando a un niño se le desprende un diente primario, se le enseña a colocar la pieza debajo de la almohada antes de ir a dormir, a menudo acompañada de una carta o una nota personalizada.

Durante la madrugada, mientras el niño descansa profundamente, el pequeño emisario visita el dormitorio en secreto, retira el diente y deja a cambio una moneda, un billete o un detalle simbólico. Esta costumbre no solo alivia el miedo o el dolor que puede provocar la pérdida del diente, sino que fomenta una actitud positiva hacia la higiene dental y marca un rito de transición celebratorio del crecimiento infantil.

¿En qué países se celebra y cómo se le conoce en otras culturas? Canva

¿En qué países se celebra y cómo se le conoce en otras culturas?

El Ratón Pérez es el protagonista indiscutible en España y la gran mayoría de los países de América Latina, incluidos México, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y Venezuela, aunque en algunas regiones suele nombrarse indistintamente como "el ratón de los dientes".

En España, su valor histórico es tan representativo que existe un museo y una placa conmemorativa en la calle del Arenal de Madrid, señalando la supuesta residencia del personaje.

En el resto del mundo, el personaje adapta diversas identidades según la geografía. En Francia y Bélgica la tradición la encabeza La Petite Souris (El Ratoncito), mientras que en los países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia el papel lo desempeña el Hada de los Dientes (The Tooth Fairy).

En Italia conviven ambas figuras como Il Topolino dei Denti y la Fatina, demostrando que, a pesar de las variantes regionales, la fascinación mágica por los primeros dientes trasciende fronteras e idiomas.