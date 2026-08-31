Expo Festival Medieval llegará a la CDMX con batallas, música y experiencias vikingas

Si eres amante de la época medieval, la fantasía y las historias de caballeros, prepara tu armadura porque la Expo Festival Medieval CDMX llegará a la capital con una propuesta para viajar en el tiempo sin salir de la ciudad.

¿Qué habrá en la Expo Festival Medieval CDMX?

Los asistentes podrán encontrarse con más de 500 personajes medievales y disfrutar de más de 30 espectáculos distribuidos durante el evento.

Entre las actividades anunciadas se encuentran las tradicionales batallas de caballeros, demostraciones relacionadas con la cultura vikinga, música folk medieval y espectáculos de danza que combinarán elementos históricos y de fantasía.

También habrá exhibiciones de cetrería y aves, juegos medievales, ceremonias vikingas y espacios donde los visitantes podrán conocer diferentes propuestas relacionadas con este universo.

Foto: Facebook Mundo Medieval

Uno de los atractivos será el bazar medieval, vikingo y mágico, en el que se podrán encontrar productos y artículos inspirados en estas temáticas.Una experiencia para toda la familia

La celebración también contempla actividades para quienes acudan con niños. De acuerdo con la información del evento, los menores de 10 años tendrán acceso gratuito.

Además, el recinto contará con una zona de alimentos y bebidas, así como sanitarios para los asistentes.

Para quienes quieran vivir la experiencia en pareja, también se contemplan bodas medievales y vikingas, una alternativa que busca darle un toque diferente al evento.

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La experiencia también invita a los asistentes a disfrazarse y convertirse por un día en parte de este mundo medieval, aunque acudir caracterizado no es obligatorio. Durante el evento habrá danzas, juegos, ceremonias vikingas, bodas temáticas y espectáculos de fantasía, además de una exhibición de cetrería y aves. Los visitantes también podrán recorrer un mercadillo medieval, vikingo y mágico, así como disfrutar de una zona de alimentos y bebidas.

¿Cuándo y dónde será?

La Expo Festival Medieval CDMX, se llevará a cabo el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026 en el Andaz Mexico City Condesa.

El sábado las actividades estarán disponibles de 12:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo el horario será de 12:00 a 18:00 horas.

Actualmente se promociona una oferta de boletos 2x1, por lo que los interesados pueden consultar la disponibilidad y condiciones directamente en la plataforma de venta.

Así que, si quieres cambiar la rutina y pasar un fin de semana entre caballeros, vikingos, música, criaturas de fantasía y espectáculos, esta celebración promete convertir un rincón de la CDMX en un auténtico reino medieval.