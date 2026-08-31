Coyoacán tendrá una feria dedicada al café y chocolate: será gratis y habrá degustaciones

Si eres de quienes consideran indispensable una taza de café para comenzar el día o difícilmente se resisten a un buen chocolate, septiembre tendrá un plan que seguramente querrás conocer.

En pleno Coyoacán se realizará la Feria Artesanal del Café y el Chocolate, un encuentro que reunirá a productores y expositores para mostrar la variedad de sabores y productos que pueden elaborarse a partir de estos dos ingredientes.

La propuesta no solo estará enfocada en la comida, pues también habrá artesanías mexicanas, música y diferentes experiencias para quienes quieran recorrer el evento.

Foto: Facebook Feria Artesanal del Café y el Chocolate

¿Cuándo será la Feria Artesanal del Café y el Chocolate?

La feria se llevará a cabo durante tres días: 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.

Los visitantes podrán acudir en un horario de 12:00 a 20:00 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para recorrer los puestos, conocer productos y disfrutar de las actividades programadas.

Y hay una buena noticia para quienes buscan planes económicos en la ciudad: la entrada será gratuita.

¿Qué podrás encontrar en la feria?

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer diferentes propuestas de café y chocolate artesanal.

Habrá degustaciones y productos elaborados de manera artesanal, además de granos de café que permitirán descubrir parte de la diversidad que existe en la producción mexicana.

La experiencia también permitirá acercarse al trabajo de productores y emprendedores que elaboran estos productos.

Foto: Facebook Feria Artesanal del Café y el Chocolate

¿De qué estados provendrá el café que podrás probar?

México cuenta con distintas regiones productoras de café, cada una con características particulares en cuanto a aroma y sabor.

Durante el encuentro será posible encontrar productos provenientes de estados como Veracruz, Chiapas y Oaxaca, reconocidos por su producción cafetalera.

Así, quienes asistan podrán conocer parte de esta diversidad sin tener que salir de la Ciudad de México.

¿Habrá algo más además de café y chocolate?

Sí. La feria también contará con una propuesta enfocada en la cultura y el talento artesanal mexicano.

Los asistentes podrán encontrar artesanías, disfrutar de música y participar en diferentes experiencias que complementarán el recorrido.

Además, el espacio contará con rincones que pueden convertirse en una buena opción para tomar fotografías y guardar un recuerdo de la visita.¿Dónde estará ubicada la feria en Coyoacán?

La Feria Artesanal del Café y el Chocolate tendrá como sede Av. Francisco Sosa 171, Coyoacán, CDMX.

La ubicación permitirá aprovechar la visita para recorrer los alrededores de uno de los barrios más conocidos y tradicionales de la capital.

Foto: Facebook Feria Artesanal del Café y el Chocolate

¿Cuánto cuesta la entrada?

Una de las ventajas de este evento es que el acceso será completamente gratuito.

Por ello, puede convertirse en una alternativa para quienes buscan actividades diferentes durante septiembre sin tener que gastar en el acceso.

Toma nota:

Evento: Feria Artesanal del Café y el Chocolate

Fechas: 11, 12 y 13 de septiembre de 2026

Horario: 12:00 a 20:00 horas

Lugar: Av. Francisco Sosa 171, Coyoacán, CDMX

Entrada: gratuita

Habrá: café artesanal, chocolate, degustaciones, artesanías, música y experiencias

Así que si quieres cambiar la cafetería de siempre por un recorrido lleno de aromas, sabores y productos mexicanos, Coyoacán tendrá una cita especial para los amantes del café y el chocolate este septiembre.