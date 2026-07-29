¿Es verdad que Vincent van Gogh solo vendió un cuadro en toda su vida? La historia real

Durante décadas se ha repetido que Vincent van Gogh pasó toda su vida sin éxito y que apenas logró vender una pintura antes de morir.

Y es que esta historia se ha convertido en una de las más conocidas sobre el artista neerlandés, pero ¿qué tan cierta es la historia sobre que solo vendió una pintura en vida?

Vincent van Gogh es uno de los pintores más influyentes de la historia del arte. IG daily_vangogh_

¿El viñedo rojo fue la única venta que hizo Vincent van Gogh?

Aunque El viñedo rojo es la única obra cuya venta quedó registrada oficialmente, especialistas del Van Gogh Museum consideran muy probable que el pintor realizara otras ventas o intercambios a lo largo de su carrera.

En 1890 Vincent van Gogh participó en una exposición organizada por el grupo artístico belga Les XX, una de las asociaciones de artistas más importantes de la época.

Entre las obras que presentó estaba El viñedo rojo, un cuadro que había pintado dos años antes en Arlés, durante el periodo en el que compartía casa con Paul Gauguin.

La obra llamó la atención de la artista y coleccionista belga Anna Boch, quien decidió comprarla por 400 francos. Esa operación quedó registrada oficialmente y, hasta la fecha, es la única venta de una pintura de Van Gogh que puede comprobarse con documentos.

El propio artista había contado el origen del cuadro en una carta dirigida a su hermano Theo. En ella describía un viñedo iluminado por el atardecer, donde predominaban los tonos rojos, amarillos y verdes que terminarían dando vida a una de sus obras más famosas.

El viñedo rojo es la única pintura con una venta oficialmente documentada de Van Gogh. Historia Arte

¿Van Gogh sí obtuvo dinero por otras obras?

Aunque El viñedo rojo es la única venta documentada, existen referencias de otras operaciones realizadas por Vincent van Gogh antes de su muerte.

En sus primeros años como artista recibió un encargo de su tío Cor van Gogh, quien trabajaba como marchante de arte. Con la intención de apoyar a su sobrino, le pidió una serie de 19 paisajes urbanos de La Haya, por los que recibió un pago.

También hay registros de que el comerciante de arte parisino Julien Tanguy compró una de sus pinturas, mientras que Theo van Gogh, hermano del artista y marchante de profesión, consiguió vender otra obra a una galería de Londres.

Además de esas operaciones, Van Gogh acostumbraba intercambiar sus cuadros por comida, materiales para pintar e incluso alojamiento.

Eran acuerdos comunes entre artistas de finales del siglo XIX y, aunque no quedaron registrados como ventas tradicionales, sí significaban que sus obras tenían un valor económico.

Por esa razón, muchos historiadores consideran que decir que “nunca vendió un cuadro” simplifica demasiado lo que realmente ocurrió.

Aunque existe el mito, Van Gogh sí realizó otros intercambios y encargos en vida. IG daily_vangogh_

El reconocimiento llegó cuando Vincent van Gogh ya no estaba

A pesar de esas transacciones, Vincent van Gogh nunca alcanzó la fama que hoy lo convierte en uno de los pintores más importantes de la historia.

Murió en 1890, a los 37 años, sin imaginar que sus obras terminarían exhibiéndose en los museos más importantes del mundo y alcanzando valores millonarios en el mercado del arte.

Gran parte de ese reconocimiento comenzó gracias al trabajo de su hermano Theo y, posteriormente, de Johanna van Gogh-Bonger, viuda de Theo, quien dedicó años a organizar exposiciones, conservar la correspondencia del artista y difundir su obra en distintos países.