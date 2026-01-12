¿Dormir todo el día? Así vive el koala, el animal más dormilón del mundo

Dormir es una de las actividades más relajantes y restauradoras para los humanos… y para los animales también. Sin embargo, existen verdaderos campeones del sueño, capaces de pasar casi todo el día dormidos.

Si alguna vez pensaste que dormir más de ocho horas era demasiado, hoy descubrirás al animal más dormilón del mundo y la sorprendente razón por la que necesita tanto descanso.

Animal que más duerme en el mundo

¿Sabías que existe un animal que puede dormir hasta 22 horas al día? Ese título lo gana el koala, uno de los marsupiales más adorables del planeta, famoso por su pelaje suave y su mirada tranquila.

De acuerdo con la Fundación Australiana del Koala, estos animales duermen en promedio entre 18 y 22 horas diarias. No es por pereza: su largo sueño es una estrategia de supervivencia, ya que necesitan conservar energía debido a su alimentación baja en nutrientes.

¿Cuál es el animal que más duerme en el mundo? Foto: Canva

Koala: personalidad pacífica

El nombre científico del koala es Phascolarctos cinereus. Es originario de Australia y se caracteriza por su carácter tranquilo y apacible, aunque puede reaccionar si se siente en peligro.

Tiene un cuerpo robusto, una nariz grande y un pelaje gris o marrón. Sus garras fuertes y afiladas le permiten trepar con facilidad los árboles de eucalipto, donde no solo encuentra su alimento, sino también su hogar y refugio.

¿Cuál es el animal que más duerme en el mundo? Foto: Canva

¿De qué se alimentan los koalas?

Aunque para muchos animales las hojas de eucalipto son tóxicas y pueden causar vómito o diarrea, para los koalas son su principal fuente de alimento y de hidratación.

Su sistema digestivo es único, ya que está adaptado para procesar estas hojas, aunque su valor nutricional es muy bajo. Por eso, el koala necesita dormir tanto tiempo: su cuerpo ahorra energía para poder sobrevivir.

¿Cuál es el animal que más duerme en el mundo? Foto: Canva

Otros animales que duermen mucho

Aunque el koala es el gran ganador, existen otros animales que también pasan gran parte del día dormidos.

Murciélagos

Los murciélagos, como el Myotis lucifugus, pueden dormir entre 18 y 20 horas al día. Descansan durante el día para conservar energía y por la noche salen a volar y cazar insectos.​

​

​Viven en bosques, cuevas y minas, y son fundamentales para el equilibrio del ecosistema. Zarigüeya

​La zarigüeya (Didelphis virginiana) también es una gran dormilona: descansa entre 18 y 19 horas durante el día y se vuelve activa por la noche, cuando busca insectos, pequeños animales y frutas.

​

​Habita en bosques húmedos y zonas cercanas a ríos en diferentes regiones de América. Perezosos

​Los perezosos, también llamados folívoros, son famosos por su lentitud y su apariencia tierna. Duermen hasta 18 horas diarias, ya que, al igual que el koala, su dieta basada en hojas es baja en nutrientes.

​

​Habitan en las selvas tropicales de Centro y Sudamérica, donde pasan la mayor parte de su vida colgados de los árboles. Armadillo gigante

​El armadillo gigante (Priodontes maximus) duerme entre 16 y 18 horas al día. Es un animal nocturno que se alimenta principalmente de termitas e insectos.

​

​Vive en sabanas y bosques tropicales de América del Sur.

Dormir es una necesidad que ayuda a restaurar el cuerpo y la mente. En el mundo animal, especies como el koala necesitan dormir muchas horas para poder conservar energía y mantenerse saludables, recordándonos que el descanso también es una forma de supervivencia.