Dolce & Gabbana evoca la sofisticación de los años 50 en su colección Primavera/Verano 2027

Sicilia es el punto de partida. La fuente y el alma.

Una casa que su expresión creativa siempre ha estado marcada por la luz, la cultura, los contrastes y la artesanía de la isla.

La hermosa isla en el corazón del Mediterráneo, no sólo representa una fascinación o destino turístico para Domenico Dolce y Stefano Gabbana, sino también un lugar de origen abierto a todos que se expresa en Vacanze Siciliane, su colección primavera/verano de 2027 en la que la isla se convierte tanto en punto de partida como en horizonte creativo. Sicilia se muestra a través de sus varias capas que abarcan ciudades dinámicas y pueblos remotos, “desde templos griegos hasta la arquitectura barroca del Valle de Noto, desde los mosaicos de Monreale hasta el anfiteatro de Taormina. Entre el mar y la piedra, la sombra y la luz del sol, emerge una elegancia típicamente siciliana, equilibrada entre la estructura y la espontaneidad”, dicen las notas de la casa de lujo.

Dolce & Gabbana Colección Primavera/Verano 2027 en Milán. Cortesía Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana Colección Primavera/Verano 2027 en Milán. Reuters

“Para nosotros, Sicilia nunca ha sido una moda. Es el lugar donde todo comenzó y al que hemos regresado de manera natural durante casi 40 años. Sus tradiciones, su cultura, su extraordinario patrimonio artesanal, pero también sus paisajes, su arquitectura y las huellas dejadas por las civilizaciones que han pasado por allí, son una fuente inagotable de inspiración.

Con esta colección, queríamos capturar la riqueza y la complejidad de esta tierra, explorando sus lugares, recuerdos y tradiciones: desde templos griegos hasta ciudades barrocas, desde pueblos costeros hasta los antiguos gestos conservados en talleres artesanales. Los colores acompañan esta narrativa y reflejan sus muchas facetas: negro Sicilia evoca la intensidad y austeridad de la isla, mientras que el blanco expresa su lado más ligero y luminoso; el azul remite al mar, el verde al pistacho, y los tonos beige naturales traen a la mente la fabricación de cuerdas y las técnicas artesanales transmitidas a lo largo de generaciones”, comenta la pareja de diseñadores.

Dolce & Gabbana Colección Primavera/Verano 2027 en Milán. Cortesía Marco Pionato vía D&B

Esa visión se expresa a través de un guardarropa fluido y ligero, diseñado para moverse de forma natural con el cuerpo. La sastrería se suaviza y se deconstruye, las siluetas son abiertas y transpirables, y los materiales tienen una sensibilidad táctil y artesanal.

Dolce & Gabbana Colección Primavera/Verano 2027 en Milán. Cortesía Dolce & Gabbana

Algodones ligeros, prendas de punto crochet y ante tejido aportan a la colección facilidad y riqueza de materiales. Camisetas tipo polo, chaquetas e incluso camisas clásicas se presentan todas como prendas de punto. Trajes de baño de seda, piezas de crochet, tejidos a rayas en chevron y chaquetas a medida en lino están inspirados en la primera oleada de turistas modernos que descubrieron Sicilia durante los años 50 y principios de los 60. Estampados con vistas de postales y limones añaden una abundancia decorativa.

Dolce & Gabbana Colección Primavera/Verano 2027 en Milán. Cortesía Marco Pionato vía D&B

El hombre de Taormina de D&G lleva amplias camisas de lino y joyas, con coral y broches hasta en las sandalias. Sus trajes son blancos o a rayas finas, con pantalones amplios de tiro alto, que los modelos lucieron con la música de El Padrino de fondo, informó AFP. Los trajes de baño son de seda azul y rosa; las camisetas y camisas, de punto, de color negro o blanco, con limones y tarjetas postales estampadas.