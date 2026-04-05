¿Cuánto dura un eclipse solar?, estos han sido los más largos que se han registrado

Un eclipse solar es uno de esos fenómenos astronómicos que transforman por completo el cielo en cuestión de minutos, generando una escena poco común que ha sorprendido a la humanidad desde hace siglos. La forma en que la luz del día se apaga gradualmente crea un ambiente distinto, casi irreal, que llama la atención tanto de expertos como de personas que lo observan por primera vez.

A lo largo del tiempo, este tipo de eventos ha despertado todo tipo de interpretaciones. En distintas épocas se consideró un mensaje divino o una señal fuera de lo común, mientras que en la actualidad sigue siendo un espectáculo natural que reúne a miles de personas. Aunque hoy se comprende su origen, la experiencia de verlo continúa siendo algo que difícilmente se olvida.

El eclipse Especial

¿Qué es un eclipse solar y cómo ocurre?

Eclipse solar es el fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente su luz. Aunque hoy se entiende con claridad gracias a la ciencia, durante muchos años generó asombro, temor y múltiples interpretaciones en distintas culturas alrededor del mundo.

Con el avance de la astronomía, ahora sabemos que no todos los eclipses son iguales. Cuando la Luna cubre completamente al Sol se produce un eclipse solar total. En cambio, si deja visible un borde luminoso en forma de anillo, se trata de un eclipse anular. Esta diferencia depende de la posición y distancia entre los tres cuerpos celestes.

Foto: Canva

Duración de los eclipses solares

A diferencia de lo que muchas personas creen, un eclipse solar no dura demasiado tiempo. Gracias a estudios científicos, es posible conocer su duración con precisión. De acuerdo con la NASA, un eclipse solar total puede extenderse desde apenas 10 segundos hasta poco más de siete minutos.

Se ha identificado que el eclipse solar total más largo ocurrirá el 16 de julio de 2186. Este evento alcanzará una duración de siete minutos con 29 segundos y será visible en países como Colombia, Venezuela y Guyana.

Un eclipse solar se verá en la Antartida Especial

Por otro lado, el registro del eclipse total más corto data del 3 de febrero del año 919 d.C., cuando este fenómeno tuvo una duración de solo nueve segundos.

Los eclipses solares más largos registrados

A lo largo de la historia moderna, se han registrado eclipses de larga duración, especialmente los anulares. Según datos de la NASA, algunos de los más extensos desde el siglo XX superan los 11 minutos.

Entre los más destacados se encuentran:

El 11 de noviembre de 1901, con una duración de 11 minutos y 1 segundo.

El 22 de noviembre de 1919, con 11 minutos y 37 segundos.

El 2 de diciembre de 1937, que alcanzó los 12 minutos.

El 14 de diciembre de 1955, con una duración de 12 minutos y 9 segundos.

El 24 de diciembre de 1973, con 12 minutos y 2 segundos.

El 4 de enero de 1992, con 11 minutos y 41 segundos.

El 15 de enero de 2010, con 11 minutos y 8 segundos.

eclipse solar

En cuanto a eclipses solares totales, el más largo del siglo XX ocurrió el 20 de junio de 1955, con una duración de siete minutos y ocho segundos. Mientras que en el siglo XXI, el más prolongado fue el del 22 de julio de 2009, que duró seis minutos con 39 segundos.

PJG