Los loros son unas de las aves más carismáticas del mundo. Sus llamativos colores, su inteligencia y, sobre todo, su capacidad para imitar la voz humana los convierten en animales fascinantes para millones de personas.

Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes sobre estas aves es: ¿por qué los loros hablan? Aunque existen más de 300 especies de loros en el mundo, no todas tienen la capacidad de imitar palabras o sonidos. Algunas de las más conocidas por esta habilidad son los periquitos y los loros amazónicos.

¿Por qué los loros hablan?

Es importante recordar que los loros no poseen cuerdas vocales como los seres humanos. Aun así, cuentan con una extraordinaria capacidad para reproducir e imitar los sonidos que escuchan en su entorno.

De acuerdo con una investigación de la Universidad de Duke, publicada en la revista científica Plos One, la capacidad de aprender e imitar sonidos complejos es poco común en la naturaleza. Entre las aves, esta habilidad solo se ha identificado en los loros, los pájaros cantores y los colibríes.

El estudio también señala que las regiones cerebrales relacionadas con el aprendizaje vocal en los loros son únicas, lo que les permite copiar sonidos, palabras e incluso algunas expresiones humanas con gran precisión.

¿Por qué los loros hablan? Foto: Canva

Día Mundial del Loro

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial del Loro, una fecha impulsada por la organización World Parrot Trust desde 2004.

El objetivo de esta celebración es promover la conservación de estas aves tanto en cautiverio como en vida silvestre, además de generar conciencia sobre la importancia de protegerlas y evitar su tráfico ilegal.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), en México habitan 22 especies de loros, de las cuales siete son endémicas, es decir, no existen de forma natural en ninguna otra parte del mundo. La captura y posesión de estas aves es ilegal en el país.

¿Por qué los loros hablan? Foto: Canva

¿Por qué los loros están en peligro de extinción?

Crear conciencia sobre el cuidado de los loros es fundamental, ya que más del 56 % de las especies se encuentran catalogadas en alguna categoría de riesgo o amenaza.

Entre los principales peligros que enfrentan están el tráfico y comercio ilegal de ejemplares, así como la destrucción de su hábitat natural debido a la actividad humana.

¿Por qué los loros hablan? Foto: Canva

Por ello, especialistas y organizaciones de conservación destacan la importancia de proteger a estas aves, respetar su entorno y evitar su compra ilegal para contribuir a su supervivencia en el futuro.