¿Tu árbol de Navidad no es basura? Aquí te contamos por qué convertirlo en composta

Una vez que termina la Navidad, muchas familias se preguntan qué hacer con su árbol natural. Aunque algunas personas optan por tirarlo, la mejor decisión para el medio ambiente es llevarlo a los Centros de Acopio habilitados por las alcaldías, donde puede tener una segunda vida.

Después de las fiestas decembrinas, en algunos lugares se observan árboles abandonados en camellones o banquetas, pero esta práctica no solo genera más basura, también puede provocar problemas de salud ambiental. Aquí te contamos por qué es importante llevar tu árbol de Navidad natural a un Centro de Acopio y cómo este gesto contribuye al cuidado del entorno.

¿Por qué es importante recolectar los árboles de Navidad?

Cuando los árboles de Navidad son tirados en la vía pública, pueden convertirse en un foco de infección, ya que suelen mezclarse con otros residuos y atraer plagas.

En cambio, al llevarlos a los Centros de Acopio, se les da una nueva oportunidad: pueden ser reciclados y transformados en composta, un recurso valioso que regresa nutrientes al suelo y beneficia las áreas verdes de la ciudad.

¿Dónde llevar mi árbol de Navidad después de las fiestas? Centros de Acopio CDMX Foto: Excélsior

¿Cómo es el proceso de reciclaje?

En entrevista para Excélsior, Sergio Aburto Sánchez, director ejecutivo del Medio Ambiente y Sustentabilidad de la alcaldía Miguel Hidalgo, explicó que desde el 5 de enero se han recolectado 340 árboles de Navidad como parte de la campaña “Árbol por árbol”, impulsada por el alcalde Mauricio Tabe.

Una vez que los árboles llegan a los centros de acopio, un trabajo coordinado entre la alcaldía y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, son trasladados a instalaciones especiales donde se trituran. Posteriormente, el material resultante se almacena para ser utilizado en áreas verdes, contribuyendo a mejorar la calidad del suelo.

¿Qué es la composta?

La composta es un abono orgánico que se obtiene a partir de restos naturales como frutas, verduras, césped y árboles de Navidad naturales. Este proceso permite reutilizar residuos y convertirlos en un aliado para el medio ambiente.

Sergio Aburto destacó la importancia de reciclar los árboles navideños, ya que la composta ayuda a proteger el suelo, reducir la erosión y conservar la humedad.

¿Cómo funciona el proceso de la composta?

El director explicó que colocar composta sobre el suelo permite que la tierra no se endurezca ni se erosione en exceso, facilitando que el agua llegue a las raíces de los árboles.

Aunque muchas personas piensan que las hojas secas son basura, en realidad son un recurso clave para el compostaje. Al colocarlas en capas sobre la tierra, ayudan a retener la humedad, mejoran la absorción del agua y fortalecen la salud del suelo.

El problema luego de los árboles es que queda tan dura la tierra, se erosione tanto la tierra, que no puede entrar el agua, es más difícil que entre el agua. Cuando tú pones compostaje, hojas, por ejemplo, luego dicen que los árboles tiran basura, no, las hojas se pueden utilizar para este compostaje y entonces las colocas, estas capas encima de la tierra y eso hace que la tierra, pues guarde más humedad, sea más fácil que al agua entre a las raíces de los árboles.

Lista de Centros de Acopio de Árboles de Navidad en Miguel Hidalgo

Si deseas llevar tu árbol de Navidad natural, puedes hacerlo hasta el 13 de febrero de lunes a viernes de 09:00 a 2:00 pm y sábados de 09:00 a 1:00 de la tarde.

Parque Lincoln.

​Parque, Col. Polanco III Secc., entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina. Parque Lira.

​Av. Parque Lira 94, Col. Observatorio. Parque Morelos.

​Progreso, esquina Agricultura, Col. Escandón I. Deportivo Plan Sexenal.

​Mar Mediterráneo esquina Plan de Guadalupe, Col. Nextitla. Deportivo Pavón.

​Lago Trasimeno esquina Lago Erne, Col. Pensil.

Si tienes un árbol de Navidad natural, llevarlo a un Centro de Acopio no solo evita contaminar, también le da una nueva oportunidad de volver a la naturaleza y cuidar el medio ambiente.