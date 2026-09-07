Septiembre se pone 'guapo': fiestas patrias dejarán $12 mil 170 millones en CDMX

Las fiestas patrias dejarán una derrama económica de unos 12 mil 170 millones de pesos para el sector empresarial de la capital, estimó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX).

Las celebraciones del 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México beneficiarán directamente a más de 148 mil unidades económicas que operan en la capital.

Los giros económicos que registrarán el mayor dinamismo y captación de ingresos durante estas fiestas serán los alimentos y bebidas, restaurantes, bares, hoteles, agencias de viajes, servicios de movilidad local, supermercados, mercados públicos, papelería, negocios que vendan banderas o adornos patrios y las tienditas de abarrotes, artículos de temporada y de disfraces.

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular de la CANACO CDMX, señaló que esta cifra representa un crecimiento del 2.7 por ciento con relación al año anterior. Cuartoscuro

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular de la CANACO CDMX, señaló que esta cifra representa un crecimiento del 2.7 por ciento con relación al año anterior.

Lo que consolida la tendencia de recuperación y dinamismo comercial en la metrópoli. Este festejo patrio impulsará de manera masiva el consumo local”, señaló a través de un comunicado.

El Centro Histórico y la Plaza de la Constitución se mantendrán como el epicentro cultural y turístico del país.

Para la noche del 15 de septiembre, se proyecta una ocupación hotelera superior al 85 por ciento en el primer cuadro de la ciudad, impulsada por los visitantes que acuden a presenciar el tradicional Grito de Independencia y la iluminación patria.

El organismo empresarial invitó a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos legalmente constituidos para garantizar la calidad de los productos y apoyar la economía formal.