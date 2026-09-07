¿La ruda puede ser peligrosa? Esto debes saber antes de consumirla

La ruda (Ruta graveolens), es una planta que durante generaciones ha ocupado un lugar importante dentro de la medicina tradicional y distintas prácticas culturales. En México, por ejemplo, se le atribuyen usos relacionados con molestias digestivas y también forma parte de algunos rituales tradicionales.

Sin embargo, que una planta sea utilizada desde hace mucho tiempo lo que no significa que esté libre de riesgos. Diversas fuentes médicas y científicas han documentado posibles efectos tóxicos de la ruda, especialmente cuando se ingiere en cantidades elevadas. Una guía de salud pública mexicana, identifica a la planta como tóxica y advierte sobre su uso durante el embarazo.

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¿Para qué se ha utilizado tradicionalmente la ruda?

Dentro de la herbolaria, la ruda ha sido empleada para distintos fines. Entre los usos tradicionales documentados se encuentran algunas molestias digestivas y dolores, además de aplicaciones vinculadas con prácticas culturales.

Una guía de plantas medicinales de los Servicios de Salud de Veracruz señala usos tradicionales de la ruda para el dolor de estómago y de cabeza, aunque también advierte sobre su toxicidad y sobre los riesgos asociados con su consumo.

Por ello, estos usos deben entenderse como prácticas tradicionales y no como tratamientos médicos comprobados.

¿Qué sustancias contiene esta planta?

La ruda posee una composición química bastante amplia. Investigaciones han identificado diferentes grupos de compuestos, entre ellos flavonoides, alcaloides, cumarinas y furanocumarinas, además de componentes presentes en su aceite esencial.

Algunos de estos compuestos han despertado interés científico debido a sus actividades observadas en estudios de laboratorio. Sin embargo, encontrar una actividad biológica en un extracto o compuesto no significa que consumir la planta sea seguro ni que tenga eficacia demostrada para tratar una enfermedad.

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¿Por qué la ruda puede ser peligrosa?

Uno de los principales problemas está relacionado con la toxicidad que puede presentarse cuando se consume, especialmente en cantidades elevadas.

La literatura científica ha documentado casos de intoxicación asociados con la ingesta de ruda y se han descrito alteraciones que pueden afectar distintos órganos, incluidos el hígado y los riñones. Una revisión sobre intoxicaciones por plantas utilizadas con fines abortivos también reporta casos graves relacionados con el consumo de ruda.

Esto significa que preparar una infusión casera sin conocer la cantidad utilizada puede representar un riesgo.

¿Las mujeres embarazadas deben evitarla?

El embarazo es una de las situaciones en las que existe mayor preocupación por el consumo de ruda.

Diversas revisiones científicas recomiendan evitar Ruta graveolens durante el embarazo debido a posibles efectos sobre la gestación.

Por esta razón, no debe utilizarse como supuesto remedio para provocar la menstruación o interrumpir un embarazo. La literatura médica ha documentado intoxicaciones graves asociadas con este tipo de uso.

¿También puede afectar la piel?

La ruda contiene sustancias que pueden provocar fitofotodermatitis. Esto ocurre cuando ciertos compuestos de la planta entran en contacto con la piel y posteriormente esta se expone a la radiación ultravioleta.

Investigaciones médicas han documentado reacciones cutáneas importantes después del contacto con Ruta graveolens, incluso lesiones que pueden parecer quemaduras.

Por ello, manipular la planta y después exponerse al sol puede ser una combinación que conviene evitar.

¿La ruda sirve para curar enfermedades?

Aunque existen investigaciones de laboratorio sobre algunos de sus componentes, no debe confundirse esa evidencia con un tratamiento médico comprobado.

Algunos estudios han encontrado actividades biológicas interesantes en compuestos de la planta, pero todavía existen limitaciones importantes para establecer su seguridad y eficacia como tratamiento en personas.

Por ello, no es recomendable presentar la ruda como una solución para fortalecer el sistema inmunológico, proteger el corazón o tratar enfermedades sin respaldo clínico suficiente.

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¿Entonces es mejor evitar las infusiones de ruda?

Si se trata de consumirla como remedio casero, lo más prudente es no hacerlo sin orientación de un profesional de la salud.

El riesgo resulta especialmente relevante para embarazadas, niños y personas con enfermedades o que toman medicamentos, debido a que la seguridad puede variar dependiendo de las condiciones de cada persona.

La información disponible deja una conclusión importante: que una planta sea natural o forme parte de la tradición no significa automáticamente que sea segura.

La ruda conserva un importante valor cultural dentro de la herbolaria, pero su uso medicinal debe abordarse con precaución y con base en evidencia científica, especialmente cuando se contempla su ingestión.