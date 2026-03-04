Restaurantes en Tlalpan Centro con historia y sabor que tienes que probar

Si estás en busca de opciones para comer en el Centro de Tlalpan, pero quieres algo más que solo un buen platillo, aquí encontrarás lugares que combinan gastronomía e historia en uno de los rincones más emblemáticos de la alcaldía más grande de la Ciudad de México.

Desde comida casera tradicional hasta propuestas con inspiración internacional, en el corazón de Tlalpan hay espacios donde cada bocado viene acompañado de años de tradición. Si te preguntas dónde comer en Tlalpan Centro, aquí te dejamos algunas opciones imperdibles sin salir de la CDMX.

Centro de Tlalpan restaurantes para desayunar

¿Dónde está el Mercado de la Paz?

Si buscas opciones auténticas y accesibles, el Mercado de la Paz, también conocido como Mercado de Tlalpan, es una parada obligada.

Cuenta con alrededor de 140 locales donde podrás encontrar desde abarrotes hasta fondas tradicionales. Aquí destacan los platillos de comida casera, barbacoa, antojitos mexicanos y recetas que han pasado de generación en generación.

Uno de los más representativos es el famoso caldo tlalpeño, considerado un clásico del lugar. Si visitas el Centro de Tlalpan y no sabes qué comer, este mercado puede ser tu mejor elección.

Ubicación: Madero esquina con Congreso, Guadalupe Victoria 97, Tlalpan Centro I, CDMX.

¿Dónde comer en el centro de Tlalpan? Foto: alcaldía Tlalpan

Quinta Soledad Tlalpan

Si prefieres un ambiente más tranquilo y rodeado de naturaleza, la Quinta Soledad es una excelente opción para desayunar o comer.

Su menú incluye clásicos mexicanos como mole, sopa de tortilla y consomé de pollo, además de opciones como pastas y salmón a la plancha.

Lo especial de este lugar no es solo su comida, sino el entorno: se encuentra dentro de una casa que data de la época del ex presidente de México, Porfirio Díaz, incluso aquí se festejo uno sus cumpleaños.

Ubicación: Calle Moneda 15, Tlalpan Centro I, CDMX.

Antigua Hacienda de Tlalpan

Otro sitio ideal si buscas restaurantes con historia en Tlalpan es la Antigua Hacienda de Tlalpan.

Construida en 1837, fue hogar de Manuel González Flores, conocido como el “Manco de Tecoac” y cercano a Porfirio Díaz. Este recinto también fue escenario de importantes eventos políticos.

En su oferta gastronómica encontrarás desde sopa de tortilla con aguacate hasta pan dulce recién horneado, ideal para acompañar con café en un entorno elegante y lleno de historia.

Ubicación: Calzada de Tlalpan 4619, Tlalpan Centro I, CDMX.

La Sazón de Tlalpan

Si lo que quieres es comida casera en Tlalpan Centro, La Sazón de Tlalpan puede ser una gran opción.

Su ambiente rústico lo convierte en un espacio acogedor, ideal incluso para una cena romántica. En el menú podrás encontrar desde platillos tradicionales hasta barbacoa, perfecta si traes ese antojo especial.

Además, en ocasiones hay música en vivo, por lo que vale la pena revisar sus redes sociales antes de tu visita.

Ubicación: Plaza de la Constitución #17, Local D, Tlalpan Centro, CDMX.

Café Katsina

Si tu plan es algo más relajado, Café Katsina es ideal para disfrutar de un buen café en un ambiente tranquilo.

Aquí no solo podrás saborear bebidas de calidad, también puedes acompañarlas con la lectura de alguno de los libros disponibles en la cafetería. Es perfecto si quieres hacer una pausa después de recorrer el Centro de Tlalpan.

Ubicación: Fco. I. Madero # 15, Tlalpan Centro, Mexico City, Mexico 14000.

Ahora ya lo sabes: si estás buscando dónde comer en el Centro de Tlalpan, estas opciones combinan buena comida, tradición y espacios llenos de historia. Ya sea para un desayuno, comida romántica o un café tranquilo, el corazón de Tlalpan tiene algo para cada antojo.