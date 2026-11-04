¿La depresión se hereda? Esto se sabe sobre la influencia de los padres en la salud mental de sus hijos

La depresión es un problema de salud que puede tener diferentes orígenes y afectar la vida cotidiana de quienes la padecen. Aunque las experiencias personales y el entorno tienen un papel importante en su desarrollo, las investigaciones también han encontrado una relación entre la genética y la posibilidad de presentar este trastorno.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 280 millones de personas viven con depresión en el mundo. Se trata de una enfermedad que no distingue edades y cuya aparición está relacionada con una combinación de elementos biológicos, psicológicos y sociales.

Uno de los aspectos que ha despertado interés entre los investigadores es la influencia de los antecedentes familiares. Esto ha llevado a cuestionar si tener un padre o una madre con depresión aumenta las probabilidades de desarrollar la misma condición.

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¿Tener padres con depresión aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad?

La investigación científica ha identificado que los antecedentes familiares pueden influir en la vulnerabilidad de una persona frente a la depresión. De hecho, los familiares de primer grado de alguien que presenta este trastorno tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de desarrollarlo en comparación con quienes no cuentan con ese antecedente.

Asimismo, diversos estudios estiman que entre 26 y 42 por ciento de las diferencias en la predisposición a la depresión podrían explicarse por factores genéticos. Esta influencia parece ser más importante en los casos que comienzan a edades tempranas o que presentan episodios recurrentes.

Sin embargo, esto no significa que la enfermedad se transmita directamente de padres a hijos ni que una persona necesariamente vaya a desarrollarla por tener familiares con este diagnóstico.

Hasta ahora, los especialistas no han identificado un gen específico o una combinación genética que explique de manera definitiva su transmisión. Esto se debe, en parte, a que la depresión es un trastorno complejo en el que intervienen múltiples factores.

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¿Qué otros factores pueden favorecer la aparición de la depresión?

La predisposición genética no es el único elemento relacionado con esta enfermedad. Las condiciones sociales, las experiencias personales y distintos factores psicológicos y biológicos también pueden influir en su desarrollo.

De acuerdo con la OMS, atravesar situaciones difíciles, como perder el empleo, enfrentar un duelo o vivir acontecimientos traumáticos, puede incrementar la probabilidad de presentar depresión.

Cuando los síntomas se mantienen o aparecen de manera recurrente, el trastorno puede afectar diferentes áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta el desempeño laboral, académico y familiar.

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¿Cómo identificar los síntomas de la depresión?

La depresión no se limita a experimentar tristeza durante algunos días. Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido persistente y una disminución del interés o del placer por actividades que anteriormente resultaban agradables.

También puede manifestarse mediante cambios físicos, emocionales y cognitivos que dificultan el desarrollo de las actividades habituales.

Entre las señales que pueden presentarse se encuentran:

Cansancio constante o falta de energía.

Modificaciones en el apetito.

Dormir más horas de lo habitual o presentar dificultades para conciliar el sueño.

Ansiedad e inquietud.

Problemas para concentrarse.

Dificultad para tomar decisiones.

Sentimientos de culpa, inutilidad o desesperanza.

Pensamientos relacionados con la autolesión o el suicidio

En caso de presentar pensamientos suicidas o de autolesión, es importante comunicarlo a una persona de confianza y solicitar ayuda profesional. Si existe un peligro inmediato de hacerse daño, se debe contactar a los servicios de emergencia o acudir a un servicio de atención en crisis.

Aunque los antecedentes familiares pueden incrementar la predisposición a desarrollar depresión, no determinan por sí solos el futuro de una persona. La genética es una parte de un fenómeno mucho más amplio, en el que también intervienen las experiencias, el entorno y las condiciones de vida.